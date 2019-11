Estados Unidos comienza retiro formal del Acuerdo de París sobre el clima

El Gobierno de Estados Unidos empezó este lunes el proceso formal para retirarse del Acuerdo de París, el mayor pacto vinculante frente a la crisis climática y que establece un plan de acción mundial para limitar el calentamiento global.

«Hoy, Estados Unidos comenzó el proceso para retirarse del Acuerdo de París. Según los términos del acuerdo, Estados Unidos presentó una notificación formal de su retiro a las Naciones Unidas. El retiro entrará en efecto un año después de la entrega de la notificación», señaló el secretario de Estados de EE.UU., Mike Pompeo, en un comunicado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 1 de junio de 2017 que Washington se retiraría de la resolución contra el cambio climático, aunque la petición no pudo formalizarse hasta este lunes por cuestiones contractuales del propio acuerdo.

Today we begin the formal process of withdrawing from the Paris Agreement. The U.S. is proud of our record as a world leader in reducing all emissions, fostering resilience, growing our economy, and ensuring energy for our citizens. Ours is a realistic and pragmatic model.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 4, 2019