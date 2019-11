Policía Orteguista agrede a periodistas y manifestantes en un plantón en Carretera a Masaya

La Policía Orteguista (PO) agredió a un grupo de manifestantes que realizaban la tarde de este lunes un plantón en el monumento de Alexis Arguello, en la Carretera a Masaya. La PO rodeó a los manifestantes e impidió que se unieran a la protesta.

La PO desalojó a empujones y patadas a los manifestantes e impidió el ingreso en el área de la protesta a la periodista del canal 10, Joselin Rojas. «Un Policía me dio un manotazo, me pegó, otro (Policía) se me acercó a tirarme tierra», dijo la periodista.

La líder estudiantil, Zayda Hernández, le cuestionó a un agente de la Policía el porqué no les permitían ejercer el derecho de la libre movilización. «Vamos a vencer y le vamos a poner el ciclo final a esta represión», les gritó Hernández.

Puede interesarle: Cinco videos que demuestran la represión policial a las protestas en Managua este jueves

«Estamos exigiendo la libertad de los presos políticos», dijo una manifestante, en medio de las agresiones de la PO. En el lugar también se encontraban fanáticos orteguistas, quienes tomaban fotos y videos de los participantes, según los manifestantes.