El futuro de Byron Bonilla parece promisorio. A sus 25 años logró lo que muy pocos jugadores alcanzan en sus carreras: fichar por el Saprissa de Costa Rica, el conjunto con mayor historia de Centroamérica, convirtiéndose en el primer futbolista nicaragüense en lograrlo.

La historia de Bonilla con el Saprissa podría seguir creciendo este jueves. El conjunto Morado recibe al Motagua de Honduras en el partido de ida de la Final de Liga Concacaf, la primera del club desde la disputa contra Pachuca de México en Liga de Campeones de Concacaf en 2008.

El nicaragüense podría estar en la convocatoria y de tener minutos se convertirá en el primer nica en jugar una final de clubes internacional. «Aún no sé si voy a ser convocado, pero si me toca lo daré todo», apunta, apunta Bonilla viene de desaprovechar su oportunidad de titular para tener mayores oportunidades en el cierre del futbol costarricense. El granadino no ha tenido regularidad en su temporada en la Primera División — ha estado en 8 de 20 duelos y 10 de ausencia por lesión— pero en Liga Concacaf ha sido habitual.

De los ocho encuentros del Saprissa desde la etapa preliminar, el granadino ha participado en cinco. Uno se lo perdió por lesión ante CD Águila de El Salvador en octavos de final. En la semifinal no tuvo acción: en el primer duelo viajó a Honduras y no entró en la convocatoria y en el segundo se quedó en el banquillo.

El seleccionado tiene posibilidades de jugar este duelo. Él sabe que necesitar cerrar mejor su temporada y se está exprimiendo en los entrenamientos para ser tomado en cuenta en los seis u ocho partidos que le restan al equipo para terminar la temporada.