Shakira habla sobre su peor momento con Piqué y el lanzamiento de su película

Este lunes la cantante colombiana Shakira presentó en Barcelona su primera película: «Shakira en concierto: El Dorado World Tour», un largometraje que repasará la gira que realizó por 22 países en 2018.

El sitio web Mundo Deportivo publica que además de hablar sobre su gira mundial, Shakira reveló algunas intimidades de su vida como el peor momento que pasó junto a su pareja, el jugador de futbol Gerard Piqué, cuando se quedó sin voz, algo que provocó que tuviera que cancelar parte de sus conciertos.

“No podía hablar y estaba todo el tiempo enfadada”, explicó Shakira. Añadió que lo peor fue que no podía hablar con sus hijos y que incluso el pequeño Sasha pidió por Navidad que recuperara la voz.

«Siempre pensé que algún día perdería muchas cosas, un día se pierde la juventud, un día se pierde la belleza, se pierden hasta los amigos, hay personas que vienen y van… Pero la voz jamás pensé que era algo que podía desaparecer», dijo a la AFP. Fue en otoño del 2017 cuando la colombiana estaba a punto de empezar que perdió la voz.

El Dorado World Tour finalizó un 3 de noviembre de 2018 en Bogotá, después de haber iniciado cinco meses antes en Hamburgo.

“Aquella noche en mi país no paraba de reír y de llorar a la vez. Fue una sensación muy extraña. Estaba triste por haber acabado los conciertos, pero a la vez muy alegre por regresar a casa y sobre todo por haber podido llevar a cabo la gira después de quedarme sin voz”, dijo la colombiana al medio español La Vanguardia.

Este medio español agrega que las actuaciones del largometraje corresponden al concierto que realizó en Los Ángeles, a finales del mes de agosto. Además, que Shakira repasa todos los éxitos de más de 20 años de carrera. Desde Estoy aquí (la primera canción), hasta La bicicleta (con la que se cerró el show), pasando por Suerte, La tortura, Me enamoré, Hips don’t lie, La, la, la, Waka waka, Can’t remember to forget you, Perro fiel, Rabiosa, Chantaje o Amarillo.

El documental presenta los primeros planos de su cuerpo y sus gestos, como sus sensuales movimientos de cadera y se presentará el 13 de noviembre en España.

Además de lanzar su documental, Shakira se prepara en cuerpo y alma para dar una actuación de lujo el 2 de febrero, día de su cumpleaños, cuando le toca actuar en el medio tiempo del Super Bowl, en Miami, juanfo a Jennifer López. “Es todo un orgullo. Actuaré junto a Jennifer López y entre las dos demostraremos la fuerza y el poder latino, porque en Estados Unidos son muchos y la verdad es que la mayoría no lo está pasando muy bien”, finalizó al medio español.