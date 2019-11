La ex de Nacho presenta como luce su nuevo hogar tras la separación

Hace una par de semana el cantante venezolano Nacho, ex integrante de Chino y Nacho, anunció su separación de Inger Mendoza, con quien contrajo nupcias en 2014 y tuvo tres hijos.

Ahora, Inger está iniciando una nueva vida, y en esa nueva vida está un nuevo hogar. Ella mostró a través de su cuenta de Instagram imágenes de como luce la casa que ahora compartirá junto sus hijos.

Lea también: «Espero que el príncipe con el que soñaste esté listo para conocer a una reina». El mensaje de Nacho a su esposa tras su separación

«Estábamos acostumbrados a estar en casas más grandes y me daba un poco de temor el cambio, sobre todo por los niños, pero resultó ser que, de todas, esta ha sido la casita más acogedora y en donde más disfrutamos estar», escribió.

En la publicación de un carrusel de fotos se puede ver la decoración del cuarto de los niños, la sala, el baño y otras habitaciones.

Mendoza dice que ahora los pequeños dormirán en el mismo cuarto. «Aunque de vez en cuando amanezca uno, o dos o los tres conmigo».

Puede interesarle: Este miércoles inician los funerales de Walter Mercado. Aquí los detalles

Lo único que no se llevó a su nuevo hogar es el televisor que tenía anteriormente. «Nos mudamos, no nos trajimos los televisores que teníamos antes, quisimos esperar y lo dejamos así. Quizás en algún momento decida tener uno, por ahora, no lo veo necesario».

Asimismo, aclaró que no es que Nacho la haya corrido de la casa, simplemente que hace cuatro meses, en familia habían decido mudarse. «Esta foto la tomé cuatro meses atrás. Semanas antes, había comenzado nuestra mudanza a la nueva casa. Todos, los cinco, pasamos de una casa grande a una pequeña por razones que no voy a explicar», dijo en la foto donde se puede ver a Nacho en boxer jugando con los niños.

Lea además: Las razones por las que el cantante Nacho no piensa visitar Venezuela

Al dar a conocer la separación Nacho le dedicó un gran mensaje en sus redes donde le decía que esperaba que el príncipe azul con el ella había soñado estuviera listo para conocer una reina. «A mí me toca seguir con las restricciones impuestas por la fama (mientras la tenga) y vivir bajo la sombra de los prejuicios del público. No dejes que te condicionen a ti también, no les des el poder de decidir por ti», decía la publicación.