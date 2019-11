Abogada y activista por los derechos civiles Yonarqui Martínez denuncia ante la CPDH el acoso de las turbas de la dictadura

La abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) el asedio que viene sufriendo de forma intensificada en las últimas dos semanas de parte de policías y parapolicías que le han dado persecución, hasta el punto de tirar balazos al frente de su casa y detrás de esta, la noche de este lunes.

Según detalló la abogada, la persecución de los oficiales y de los agentes de civil armados llega al atrevimiento de meterse en las salas donde ella tiene audiencias en defensa de presos políticos, en los juzgados de Masaya y Tipitapa.

«En Tipitapa me escoltan hasta que salgo del municipio y una vez el oficial que andaba a cargo dijo en mi cara -vámonos que esta ya se va-, cuando salía de los juzgados», dijo Martínez.

La intimidación más reciente fue la de anoche cuando detonaron un arma en el frente de su casa, hombres vestidos de civil y cuando sus hijos menores salieron corriendo, hacia adentro de la vivienda, escucharon tres balazos más detrás de la casa. «Lo que hice fue tirarme al piso con mis niños», dijo la abogada, quien también interpondrá la denuncia ante la Policía Nacional.

La persiguen y hacen fotografías

«El domingo cuando venía de una actividad familiar con mis hijos en el carro, hombres de civil y armados me dieron persecución como cuatro kilómetros. Quieren intimidarme, pero no me van a callar. Seguiré denunciando las injusticias, ilegalidades que pasan en los tribunales de justicia del país», sostuvo la defensora de derechos humanos.

La abogada también denunció que donde se estaciona le hacen fotografía a su carro y videos. «A pesar de estos eventos seguiré trabajando para defender los derechos humanos», reiteró.

Por su parte, Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH expresó que condena los ataques cobardes de la Policía orteguista hacia Martínez y hacia la periodista Joseling Rojas, quien fue golpeado mientras daba cobertura a un plantón contra el régimen orteguista.

«Periodistas y defensores de derechos humanos estamos bajo amenaza. Son mensajes intimidatorios, pero se equivocan porque seguiremos denunciando», dijo Carmona.

También agregó que la CPDH ya informó de ambas situaciones a la Relatoría de Derechos Humanos en Ginebra.