¿Qué ocurrirá si Disnorte- Dissur notifica a los morosos ante la Central de Riesgo de la Siboif? Esto dicen los analistas

La empresa distribuidora de energía, Disnorte-Dissur quedó este miércoles facultada para utilizar tres acciones legales contra los que caigan en mora y consuman más de 300 kilovatios mensuales, luego que el régimen de Ortega publicara en La Gaceta, diario oficial, la reforma a la Ley de Estabilidad Energética.

Entre las “armas legales” que la dictadura dio a la polémica distribuidora está que esta pueda notificar a la Central de Riesgo de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), el nombre del moroso, lo que automáticamente afectaría el récord crediticio.

La Central de Riesgos es un sistema que recibe y procesa información proporcionada por las instituciones supervisadas, donde se tiene información crediticia de los movimientos de personas naturales o jurídicas en los bancos, financieras, casas comerciales, distribuidoras de productos, entre otras empresas, se detalla en la página web de la Siboif.

Según el diario oficial La Gaceta de este miércoles, con la entrada en vigencia de la Ley a la Reforma de Estabilidad Energética, “se autoriza a la empresa de distribución de energía eléctrica a publicar una lista de clientes legalmente en mora, conforme a este artículo (5) y debidamente certificada por el Instituto Nicaragüense de Energía y a informar a las Centrales de Riesgos autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financiera de dichos adeudos”.

Dañarán récord crediticio

¿Qué pasará si Disnorte- Dissur reporta su nombre a las Centrales de Riesgos? Según Mario Arana, expresidente del Banco Central, al estar en mora una persona y sea reportada a la Central de Riesgos, las puertas del financiamiento se endurecerán o en el peor de los casos se cierran.

“Porque dependiendo si cumplís o no cumplís con tus requisitos, con tus compromisos, así te dan una calificación (en la Central de riesgo) y es bien problemático cuando no tenés una calificación apropiada, porque eso te cierra puertas, te eleva los costos de adquirir cualquier financiamiento en el futuro, entonces realmente eso es un problema y a cualquier moroso se le complica la vida, incluso un moroso en electricidad, aunque no hubiera sido moroso anteriormente, ahorita la posibilidad de adquirir un crédito será más complicado”, explicó.

La Central de Riesgos pública registra todas las operaciones crediticias de los clientes del sistema financiero nacional, su historial de pago, garantías, muestra la clasificación del deudor y fiador, su nivel de endeudamiento, avales, cartas fianza, cartas de crédito, créditos aprobados no desembolsados, sobregiros en cuentas corrientes, las garantías y ahora también su historial de pago en el servicio de energía eléctrica.

Esta es consultada por todas las entidades financieras, incluidas las casas comerciales que ofrecen productos al crédito.

Javier Mejía, especialistas en temas energéticos, del Centro Humboldt expresó que ahora estar en mora con el servicio de energía, será igual de engorroso como estar mora con una casa comercial.

“Lamentablemente ahora los usuarios que no estén al día pasarán a la lista de morosos y afectará su récord, yo creo que eso no debió ser así”, dijo Mejía.

LA PRENSA se comunicó con “SinRiesgos”, sin embargo dijeron que desconocen del tema y que en todo caso es la Central de Riesgos pública, que debe explicar si los usuarios en mora van a ser afectados con su récord crediticio.

Con esta nueva medida la distribuidora de energía, busca como recuperar su cartera, que con la crisis sociopolítica y el aumento del desempleo se fue deteriorando. Lo que ha sido más cuestionado del caso, es que la empresa ya no se está preocupando por reducir las pérdidas energéticas que hasta marzo de este año andaban en un 21 por ciento, lo que es elevadísimo.

Más “armas”

Además la distribuidora tendrá la facultad de usar las facturas en mora para embargar y enjuiciar a sus clientes, sin que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) certifique el incumplimiento de pago.

También ya tiene permiso legal para publicar la lista de los morosos, con previa certificación del Instituto Nicaragüense de Energía.