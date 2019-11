Colectivo de Artesanos de excarcelados políticos denuncian amenazas de muerte dirigidas por la Policía Orteguista de Granada

Miembros del Colectivo de Artesanos excarcelados políticos denunció, este miércoles, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) que un grupo de policías y parapolicías los amenazaron de muerte en Granada el pasado domingo, 03 de noviembre.

Las amenazas contra los expresos políticos se desarrollaron cuando el grupo realizaba una feria de artesanías en la Catedral Concepción de María de Granada.

«Fuimos amenazados de muerte por parte de paramilitares, Policía de Granada y simpatizantes del Gobierno, por lo cual, el mismo día decidimos retirarnos de nuestras labores a eso de las 12 de medio día por seguridad», señaló Ericka Moya, excarcelada política que leyó un comunicado que firmaron como Colectivo.

Los manifestantes excarcelados lamentaron que el régimen orteguista ni siquiera les permita trabajar, por lo que exigieron que se respete su derecho a laborar.

«Como Colectivo nos sentimos totalmente decepcionados porque no nos dejan trabajar en paz. Denunciamos la brutalidad policial y exigimos que nos dejen transitar laboralmente. Solo andamos tratando de generar dinero para nuestras familias. No andamos cometiendo delitos como ellos dicen, nuestro Colectivo está preocupado y tememos por nuestras vidas», señala parte de la misiva de los agremiados.

El excarcelado político Edwin Altamirano agregó que durante el asedio y amenazas en la Feria de Artesanías que realizaron en Granada, algunos parapolicías » sacaron cuchillos y de largo nos amenazaban, incluso ofendieron a las mujeres del Colectivo».

Los expresos políticos reiteraron que estas ferias las realizan porque necesitan trabajar y llevar el sustento hasta sus hogares.

«Nosotros realizamos este trabajo, de vender artesanías y bisutería, para ganarnos nuestra comida porque no nos dan trabajo. Fui corrido de mi trabajo, me quitaron mi camioneta. No puedo andar tranquilo en las calles, nosotros solo estamos haciendo un trabajo para ganarnos la vida», señaló Altamirano.

Agregó que, en caso que llegue a suceder algo contra él o miembros del Colectivo, responsabilizan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ademas de la Policía y parapolicías.

Los excarcelados políticos han realizado, desde julio de este año, unas 10 ferias artesanales, todas han sido asediadas por agentes de la Policía. Sin embargo, los expresos consideraron que la peor situación de asedio y amenazas ocurrió el domingo pasado.

Exigen respeto parte de la Policía Orteguista

Los defensores de derechos humanos de la CPDH repudiaron la actitud abusiva de la Policía e hicieron un llamado al Estado de Nicaragua a garantizar el derecho al trabajo que tienen los nicaragüenses sin excepción.

Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, afirmó que el «Estado en vez de darle protección a estos ciudadanos les está atacando y no les permite ejercer su derecho al trabajo, por lo tanto, repudiamos esa actitud abusiva de la Policía y hacemos un llamado a las autoridades a que hagan verdaderas acciones que propicien la paz y respenten los derechos de los nicaragüenses».

Asimismo, indicó que como CPDH harán todas las diligencias para «denunciar a las organizaciones internacionales sobre este tipo de amenazas y asedio en contra de los excarcelados políticos».