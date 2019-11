Un hombre que violó a un niño enfrentará juicio 12 años después del abuso sexual

En 2007 un sujeto amenazó a un niño de 10 años que lo iba a matar si no se dejaba violar en una cuartería en Costa Rica. El sujeto, que era vecino del menor, también le dijo al menor que iba a matar al abuelo si contaba lo sucedido.Tanto la víctima como el victimario son nicaragüenses.

Ahora el sujeto, de 34 años, enfrentará juicio en un Juzgado de Managua, señalado por la Fiscalía costarricense de violar al niño de iniciales T.A.B.S. en 2007 y 2008 en ese país mientras la madre andaba trabajando y la víctima era cuidado por una vecina.

Según la Fiscalía, el acusado de iniciales R.J.O.R., alquilaba un cuarto en una cuartería en la localidad de Platanares de Morovia, Costa Rica, donde también rentaba otro cuarto la señora de iniciales M.C.S.A., quien vivía con sus dos hijos, una niña y el niño de 10 años.

Lo invitó a ver películas

En diciembre de 2007, el acusado aprovechándose que era vecino desde hace un año del niño T.A.B.S., lo invitó a ver una película de comedia. El menor no miró maldad y llegó al cuarto del sujeto. Ya estando en el cuarto, el hombre le ordenó que se quitara el pantalón, pero el menor se negó. Molesto, comenzó a intimidarlo y al ver que el niño no cedía, usó la fuerza. También amenazó con matarlo si no accedía. Le bajó el pantalón y calzoncillo y lo tocó. Después lo desnudó y mientras la víctima le suplicaba que no le hiciera nada, el sujeto lo amenazó: “No digás nada, si no va a morir alguien de tu familia”. El hombre obligó al niño a practicarle sexo oral.

En enero de 2008, el sujeto repitió el abuso sexual contra el menor en el cuarto y lo amenazó diciéndole que si contaba algo, iba a matar su abuelo. El acusado fue denunciado porque el niño le contó a su familia de los abusos. Así fue que enfrentó un juicio en 2010, en Costa Rica.

Abusador logró huir de Costa Rica

En una incidencia inusual durante el proceso judicial, un juez le cambió la prisión preventiva por una medida alterna y el sujeto, que es nicaragüense, aprovechó la medida para huir a Nicaragua. Luego se emitió una orden de captura por la Interpol. En Nicaragua fue finalmente detenido este 6 de marzo de 2019.

Como el sujeto no puede ser extraditado a Costa Rica, el proceso judicial en su contra será llevado en Nicaragua. El juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Adalberto Zeledón, lo envió a juicio para el 6 diciembre de 2019, además le impuso la prisión preventiva por considerar que el hecho acusado por la Fiscalía es grave.

La víctima, ahora de 22 años, declarará a través de videoconferencia desde Costa Rica.