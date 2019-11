Los habitantes de la comunidad Musawás, ubicada en el centro de la Reserva Bosawas, en Bonanza, Caribe Norte, denunciaron que ya «no aguantan» la invasión y destrucción de sus tierras ancestrales.

«Somos de la comunidad de Musawás y estamos siendo invadidos por los colonos, desde hace meses estamos aguantando esta situación, pero se ha intensificado, están quitando las fincas de los mayagna y nos están dejando sin comer», denunció Iván Jacobo Díaz, comunitario mayagna.

Agregó que las familias de la comunidad Musawás «están con hambre, no pueden cosechar los productos básicos. Entonces, tenemos muchos problemas que pueden explotar».

El líder comunitario advirtió que se están organizando con otras comunidades aledañas a Musawás, que también están siendo afectadas por la invasión de colonos, para intentar sacar de forma pacífica a los invasores de sus tierras.

«Los comunitarios de Musawás se están organizando con otras comunidades cercanas que también están afectas para buscar una solución, porque tenemos un gobierno territorial que no nos sirve para nada. No reclama a los invasores, no busca apoyo para sacarlos, no hay nada. Entonces, nosotros no tenemos a quién pedirle apoyo y tenemos que ver por nuestra cuenta cómo logramos que salgan sin que haya muertos, pero tememos porque sabemos que están armados y que no entienden nuestras razones», lamentó Díaz.

El líder comunitario mayagna refirió que al menos 5 comunidades, compuestas cada una por aproximadamente 80 familias, son las afectadas por la invasión de colonos en sus comunidades, ubicadas en la Reserva Bosawas.

Díaz denunció que los colonos están armados y ni siquiera les permiten pasar cerca de las fincas que se han tomado. «Los invasores están armados y hay varios grupos, por lo menos más de 200 fincas están afectadas. Prácticamente, los colonos se han apropiado de ellas, están armados y sabemos que están dispuestos a combatir con nosotros los mayagnas, pero los mayagnas no tienen armas, no tienen nada, quieren arreglar de forma pacífica», reiteró el comunitario de Musawás.

Díaz explicó que el representante del Gobierno Terrotorial, Gustavo Sebastián Lino, es parte de los dirigentes que no han hecho nada por sacar a los colonos que están invadiendo y generando hambre y destrozo ambiental en sus territorios.

«Nosotros tememos que puede haber un enfrentamiento entre mayagnas y colonos, propiciado por los colonos que no quieren abandonar las fincas que se tomaron», lamentó Díaz.

Comunidades indígenas bajo constante ataque

El pasado 02 de octubre comunitarios de Laguna de Kukalaya, del municipio Prinzapolka, Caribe Norte, denunciaron que al menos 10 casas fueron quemadas, entre ellas una iglesia.

Según la denuncia de los comunitarios de Masmalaya, el siniestro fue provocado por armados; que portaban escopetas, armas hechizas y morteros, que ingresaron a la comunidad, los amenazaron, lanzaron al suelo y los obligaron a salir de las casas, para luego proceder a quemarlas.

Los comunitarios han criticado la falta de actuar del Gobierno territorial y del Ejército de Nicaragua en este tipo de situaciones.

El abandono en las comunidades ha provocado el desplazamiento forzado de muchos comunitarios.En diciembre de 2017, unas 23 familias de indígenas mayangnas abandonaron la comunidad de Wilus, ubicada en el corazón de la reserva Bosawas en el territorio indígena mayangna sauni del municipio de Bonanza, luego de un enfrentamiento contra un grupo de colonos que llegaron a la comunidad.