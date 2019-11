Un padre llora de emoción al ver sobresaliente desempeño de su hijo en el triunfo de la Selección de Baloncesto Sub-14 de Nicaragua. Se trata de Pablo Buitagro destacado exjugador, quien no pudo contener las lágrimas al ver que su hijo del mismo nombre terminó con doble dígito en su debut internacional.

El equipo nacional doblegó 66-60 a El Salvador este miércoles en el inicio del Campeonato Cocaba, clasificatorio al Centrobasket 2020, que se celebra en el Polideportivo Alexis Argüello, sede del certamen que también alberga las categorías femeninas. Las muchachas nicas cayeron 52-72 ante Panamá.

«Estoy tan orgulloso de mi hijo que estoy llorando. En mi casa, los Buitrago, el baloncesto lo llevamos en la sangre. Quisiera estar ahí dirigiendo a todos estos niños, tengo a cuatro de mis niños (los de su academia), conozco a muchos de ellos. Lástima que no me dan la oportunidad de dirigir», expuso emocionado Pablo Buitagro.

Pablito terminó con 23 puntos y 13 rebotes convirtiéndose en el mejor jugador del conjunto nacional, que empezó abajo en el encuentro (15-19) pero en el segundo cuarto tuvo un momento sublime al contrarrestar totalmente a los cuscatlecos imponiéndose 21-2. El Salvador ganó 16-25 el siguiente período y empataron 14-14 el último.

En los otros resultados de la jornada, en femenino Costa Rica 56-38 a El Salvador. En masculino Costa Rica 59-73 Panamá. Este jueves, en femenino Panamá vs. Guatemala a las 3:00 p.m., El Salvador vs. Nicaragua a las 7:00 p.m. En masculino Panamá vs. El Salvador a la 1:00 p.m., y Guatemala vs. Nicaragua 5:00 p.m. Todos los encuentros en el Polideportivo Alexis Argüello.