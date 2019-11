La historia de la bailarina nicaragüense que aparece en el video de la cantante dominicana La Insuperable

Baila desde los tres años y uno de sus mayores sueños, desde niña, era aparecer en videos de artistas internacionales. Han pasado 20 años y ahora ese sueño se vuelve realidad. La bailarina nicaragüense Naomi Ortiz dice estar feliz por estarlo logrando, su más reciente aparición es en el video de la canción “Tengo derecho” de la exponente urbana dominicana La Insuperable.

Naomi se fue a vivir en enero de este año a República Dominicana. Su madre, Ada Ortiz, también es bailarina, juntas daban clases en la Academia Nicaragüense de la Danza.

“Estudiaba Comunicación Social en la UCA y también trabajaba dando clases de danza, a parte de la Academia, en la UNAN, Managua”, dice Naomi. Agrega que las cosas se pusieron “graves” en Nicaragua y que el trabajo que tenía en la UNAN lo desaparecieron y no la volvieron a llamar. “Esa fue una de las razones por las que me decidí a venirme para acá (República Dominicana), además que mi novio vive aquí”, comenta.

Agrega que en el país que la acogió, desde hace 11 meses, la gente la trata bien, “son tranquilo y muy cálidos”.

¿Cómo logró aparecer en el video?

Desde abril Nahomi trabaja con DNI DANCER STUDIO.

“Ellos pusieron un anuncio en su cuenta de Instagram. Recuerdo que decía que necesitaban bailarina para unos premios y mande mi curriculum y unos videos”.

Así recibió una llamada de Víctor Osvaldo Heredia, el director de DNI. “Me llamó para que llegará, porque le gustó mi trabajo”. Así comenzó a trabajar con ellos.

Sobre su aparición en el video “Tengo derecho” de La Insuperable, dice que ella no iba a estar. “Estábamos saliendo de la presentación en un canal y nos fuimos a comer, estando ahí salió la plática. El director estaba conversando con su esposa y ella le preguntó por qué no me había dicho a mí del video, él le contestó que porque era muy blanca y lo que buscaban era gente más negra”.

Después de eso la esposa del director agregó: “Pero tú sabes que tienes que poner a Naomi, porque ella va arrasar en el video”. Eso fue el 25 de septiembre, un día antes de la grabación.

Ese día Naomi tenía que ir a dar clases y Víctor Osvaldo le dijo que se quedará para salir en el video, que después de comer se irían al ensayo. No lo podía creer, pero en cuestión de segundos llamó a alguien para que la supliera en la clase.

“Me aprendí la coreografía en una hora”, expresa esta joven que anteriormente había salido en el video de la canción “Su favorita”, de La Insuperable y Martha Heredia.



Sobre la grabación

Al casting que realizó la artista llegó mucha gente. El video dura 3 minutos y medio y se grabó el jueves 26 de septiembre en una casa abandonada en Santo Domingo. El sencillo fue producido por el productor Big Trueno, bajo la dirección de Rodrigo Films y está disponible en las principales plataformas digitales.

Grabó todo el día. Llegó al lugar desde las 6:00 a.m. y se fue pasada las 9:00 p.m. “Es muy cansado hacer video, pero es alegre cuando vez los resultados, te entusiasmas porque valió la pena el trabajo”.

“Tengo derecho”, un tema para incentivar a las mujeres a asumir sus derechos, no dejarse maltratar, buscar ayuda y ser valientes, “es para todas las que estén pasando por un momento difícil y para motivarlas a actuar”, expresó a medios locales Indhira Ircania Luna, nombre de pila de La Insuperable.

Nahomi se puede ver en el segundo 40 del video, después en el 1.18, el 1.43 y en el 2.07 minutos.

Expresa que muy pronto viene una sorpresa de un video internacional, pero que no puede decir más hasta que salga, “porque me demandan “, ríe. Por ahora sigue enfocada en su carrera y en un futuro quiere tener su propia academia y por supuesto, seguir bailando.