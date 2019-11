Sonia Castro: «El comandante ha dado muestras que va por el camino correcto en su política de justicia social e igualdad»

La falta de medicinas y especialistas en salud, la mala atención o la discriminación que últimamente han sufrido algunos nicaragüense en centros de salud contrasta el discurso de Sonia Castro, asesora del presidente para temas de salud, que este miércoles señaló que en el país se trabaja bajo «políticas de justicia social e igualdad».

Castro, exministra de salud y sancionada por Estados Unidos por abusos de los derechos humanos, en entrevista con un medio oficialista habló sobre los avances que ha realizado el Ministerio de Salud (Minsa), como el equipamiento a centros de salud, la construcción de 18 hospitales a nivel nacional o la campaña de prevención contra el dengue.

Sobre este último tema, Castro manifestó que el éxito de la alerta epidemiológica se debe a las campañas que desarrolla el Minsa y a «las acciones de prevención que invierte el gobierno del comandante Daniel y compañera Rosario».

«No pierdan las esperanzas, el comandante Daniel ha dado muestra que va por el camino correcto en su política de justicia social e igualdad donde todos tenemos derecho», expresó Castro, aprovechando para promocionar la campaña orteguista «Todos tenemos derecho», que supuestamente busca reivindicar los derechos humanos de los nicaragüenses.

«Desde el 18 de abril las esperanzas en el pueblo nicaragüense se han perdido porque se ha desatado la represión más grande que jamás pensó vivir el pueblo de Nicaragua. Desde ahí empezó la persecución y la discriminación de un sector protestante de la población, que ha implicado que la agresión al sector salud sea evidente», contrastó el doctor José Antonio Vásquez, miembro de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN).

Vásquez refutó que si en el país existiera justicia e igualdad, no existirían 421 profesionales de la salud despedidos producto de la represión orteguista. «Si hubiera igualdad no te pueden correr por simple y sencillamente hacer tu trabajo que tenés como médico de atender en cualquier circunstancia a la población que lo necesita, sin ver colores políticos. No podemos hablar de igualdad cuando te están presionando. Ahora no te están corriendo te están presionando para que renunciés», aseveró el doctor, que fue víctima de la política de represión de los Ortega-Murillo

De la cifra total de despedidos, 124 son especialistas, 28 subespecialistas, 84 médico general, 56 enfermeras 129 personal de apoyo, de estos muchos están en el exilio, señaló la UMN.

Castro fue sancionada por los Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos, al ser señalada ordenar que no se atendiera a las personas heridas cuando inició las protestas antigubernamentales en abril de 2018, lo que llevó al régimen a destituirla como ministra de salud y y nombrarla “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”.

«Sonia Castro no es más que una caja de resonancia de lo que dice Rosario y Daniel… son funcionarios del gobierno y no se va a encontrar algo que vaya contrario a su discurso», dijo por su parte Alejandro Lagos, especialista en temas de salud.

Destaca construcción de hospitales y olvida calidad humana

La asesora de presidencia celebró los 18 nuevos hospitales que el régimen orteguista ha construido desde su llegada al poder en el 2007, entre ellos el Hospital Solidaridad y Fernando Vélez Paiz, y adelantó que «a mediano plazo el comandante Daniel tiene una proyección de construir 15 hospitales más», de los cuales ya se están edificando en Chinandega, León y Nueva Segovia.

«Desde 2007 la orientación del presidente y compañera Rosario ha sido que mejoremos lo que tenemos, elevemos la calidad de lo que tenemos… con esa orientación para cumplir la cobertura y acceso universal con calidad y altos estándares, porque lo que estamos haciendo es midiéndonos como cualquier país del mundo», dijo Castro refiriéndose a los nuevos proyectos.

Aunque Vásquez aplaudió las nuevas construcciones, cuestionó que también se necesita la calidad humana, especialistas que brinden la debida atención a la salud de los nicaragüenses. «Lo que no menciona la Sonia Castro son los recursos humanos calificado, dónde está. La calidad del recurso humano carece, eso lo tiraron a la calle por la intolerancia del gobierno a que los médicos hagan su deber de atender a las personas que lo necesitaban en un determinado momento (…) tenemos una larga espera de los procedimientos quirúrgicos, que donde estaba un especialista ahora hay un médico sustituyéndolo que no tiene la experiencia debida para la atención en los principales hospitales, los docentes fueron reemplazados por personas que no tienen la mínima experiencia para sacar a profesionales de calidad que van atender a la población», refutó.

Sistema de salud se ha «degenerado»

Para el doctor Lagos, la raíz del problema en el sistema de salud es que se ha «degenerado» con la política, y mientras Ortega siga en el poder se seguirá en el mismo escenario «un sistema totalitario». «El problema es que se ha degenerado el sistema de salud, el funcionamiento, la estructura humana la ha politizada hoy es difícil hacer una frontera entre lo que es las prestaciones de servicios profesionales con el partidario», declaró.

Vásquez añadió que el culto que rinde los representantes a los Ortega-Murillo solo obedecen a la campaña propagandística del régimen. «No existe ese recurso humano enfocado en la realidad para brindar una mejor atención, simplemente esto es propagandístico para hacerle creer a sus bases que es lo adecuado, esto es un consumo interno de ellos mismos (…) mientras no se arregla la situación sociopolítica y no se mejore las condiciones en salud y educación u otros rubro esto va a ir cuesta abajo», lamentó.