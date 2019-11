Una dirigente de la Juventud Sandinista es la nueva procuradora de Derechos Humanos en Nicaragua

Darling Carolina Ríos, de 27 años, y Adolfo José Jarquín León, de 37 años, son los nuevos representantes de derechos humanos en Nicaragua, luego que este jueves fueran electos por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional, luego que la Comisión Especial de Carácter Constitucional los avalara como candidatos para el cargo de subprocurador y procuradora de derechos humanos. ¿Pero quiénes son estos nuevos funcionarios cuya misión es velar por los derechos humanos de cada nicaragüense?

Ríos es una leal seguidora del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es socióloga, con estudios de Maestría en Gerencia Social: Políticas, Programas y Proyectos Sociales. En su descripción, también presentada a la Comisión, la destacan por el “trabajo que ha realizado en materia de derechos humanos, particularmente, en materia de derechos de la mujer».

Ríos actualmente ocupa el cargo de viceministra en el Ministerio de la Mujer de Nicaragua, también funge en la institución como directora administrativa financiera, según la Contraloría General de la República.

Desde muy joven fue dirigente a nivel nacional de las organizaciones afines al régimen de Ortega, como la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), y se desempeñó como secretaria de organización de la Juventud Sandinista (JS), lo que le valió varias apariciones en actos públicos con miembros de la confianza del dictador Daniel Ortega, así como de Fidel Moreno, sancionado por Estados Unidos por medio de la Ley Magnitsky, por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Ríos, se describe en su cuenta de Twitter como “Militante Sandinista”. Ríos reemplazará a la anterior procuradora, Corina del Carmen Centeno Rocha, quien renunció como titular de esta institución el pasado 18 de octubre de 2019.

¿Y Jarquín León?

En el informe que fue enviado por esta Comisión destaca que Jarquín León es licenciado en derecho, abogado y notario público con estudios sobre ética pública. Jarquín León es hijo del fallecido subprocurador por los derechos humanos y aliado de la dictadura orteguista, Adolfo Jarquín Ortel. En su descripción ante los miembros de la Comisión, Jarquín prometió defender los derechos de todos los nicaragüenses. “Esta tarea debe seguir siendo prioridad en nuestro país”, dijo. Asimismo enfatizó que cuando asuma funciones continuará, “creando confianza de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en nuestra sociedad”.

Jarquín León, sustituirá a su padre Adolfo Jarquín Ortel, quien se desempeñó como subprocurador desde 2004, hasta que falleció el pasado sábado 24 de agosto. Desde 2012, Ortel abandonó la ideología liberal para dedicarse a compartir la propaganda del régimen orteguista, a pesar de que la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos establece que su cargo es incompatible, entre otros, con «el ejercicio de actividades de propaganda política».

Tanto Jarquín como Ríos fueron propuestos, según el informe, con fecha de este 5 de noviembre, por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sancionado por los Estados Unidos y Canadá, por violaciones a los derechos humanos.

Perfectos desconocidos en materia de derechos humanos

Según la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 212, para optar a estos cargos, los candidatos deben cumplir ciertas características. Una de estas es “tener reconocida trayectoria y vocación en la defensa y promoción de los derechos humanos y amplios conocimientos en la materia”.

El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, coincide con este inciso que cita la ley, y refiere que las personas que pueden ostentar a estos cargos deben tener una amplia trayectoria en la promoción y defensoría de derechos humanos.

“Jamás los he visto figurando en la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y me resulta triste y lamentable de que no hubo una convocatoria, donde pudiera ver perfiles de personas o funcionarios que quisieran contribuir a nuestros derechos humanos. Fue una propuesta dirigida de donde ya sabemos, para que los candidatos son personas afines al gobierno”, afirmó Carmona.

El defensor considera que este tipo de candidaturas propician un clima de “indefensión” para los derechos humanos de los nicaragüenses, porque generalmente los candidatos optan por obedecer al partido de gobierno, y no a la ciudadanía.

“Para esos puestos no necesitás ser abogado. Lo que necesitás es a una persona comprometida, que realmente vele por los derechos humanos, a un procurador que respete la Constitución, las leyes. Que sea un funcionario del pueblo, para el pueblo”, aseguró Carmona.

El diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Jimmy Blandón, agregó que desconoce en materia de derechos humanos a ambos candidatos. Aseguró que no presentaron candidatos porque, “ese órgano (La Procuraduría) responde a la dictadura”.

“Jamás hubiéramos presentado candidatos. Durante toda esta crisis ese órgano no se pronunció a favor del pueblo, ni salió a las calles a proteger a los manifestantes, es un órgano que es parte de la dictadura de Ortega”, enfatizó.