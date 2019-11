Las ligas a nivel mundial tendrán jornada este fin de semana y después pararán una semana por la fecha FIFA de noviembre. Según el reglamento, los clubes están obligados a soltar sus seleccionados a partir de este lunes cuando arranca el parón internacional.

Fuera de la fecha FIFA ningún club está obligado a ceder sus futbolistas, sin embargo en Nicaragua la Liga Primera y la Fenifut se ponen de acuerdo para ocupar los seleccionados en diferentes momentos en beneficio de la Azul y Blanco. Es por eso que se está jugando dos amistosos contra Cuba, el primero terminó 0-0 este jueves y el siguiente será este domingo a las 7:00 p.m., en el Estadio Nacional.

El calendario se les apretó a los seleccionados porque este sábado se disputa la fecha 16 del Torneo de Apertura y el día siguiente el segundo amistoso ante los cubanos. Todos, a excepción de Waldner Vásquez (Madriz), Kevin Serapio y Camphers Pérez, del Managua FC, se marcharon este viernes para estar a disposición de sus clubes, que decidirá si juegan o no.

En riesgo

Todos los seleccionados son titulares en sus equipos y algunos como Bismarck Montiel corre riesgo de lesión. El contención disputó el partido completo de Copa con Diriangén el miércoles y el jueves estuvo un tiempo ante Cuba. Si este sábado tiene acción podría lastimarse o convertirse en una baja sensible para la Azul y Blanco.

El seleccionador nacional Henry Duarte aseguró que no le preocupe este tema porque cuidará a sus jugadores. “No arriegaré a ninguno. El que juega 45 minutos en sus equipos no lo usaré en el partido. Creo que no todos van a jugar en esta jornada de Liga y tengo a siete jugadores reconcentrados con los que cuenta para arrancar”, apuntó.

Uno de los siete jugadores disponibles y que tendrá acción de inicio es Byron Bonilla, uno de los seis legionarios que estarán convocados para los duelos decisivos contra San Vicente y las Granadinas y Surinam en Liga de Naciones. El granadino llegó la mañana del viernes,tras no ser tomado en cuenta en la convocatoria del Saprissa el día anterior en la Final de Liga Concacaf. En casa los Morados derrotaron 1-0 a Motagua de Honduras.

Los legionarios

La lista la completan los legionarios Francisco Flores, quien no tiene minutos en el Santos tico, y se incorporó esta semana al igual que el volante Armando Goufas, del Ionikos de Grecia. Carlos Chavaría, del Padideh FC de Irán, arriba este viernes por la noche para convertirse en la base principal para ese duelo.

El portero Bryan Rodríguez (Carmelita tico) llega el lunes por la mañana y el contención Richard Rodríguez (Santaní paraguayo) se unirá en Panamá ese día que el grupo tiene previsto viajar a San Vicente y las Granadinas.

Los seleccionados

Real Estelí: Manuel Rosas, Luis Alfredo López, Brandon Ayerdis, Jaime Moreno y Jorge Betancur.

Managua FC: Beymarck Hansack, Ulises Pozo, Rigoberto Fuentes y Henry García.

Ferretti: Jason Castellón.

Diriangén: Bismarck Montiel y Wilder Wilson.

CD Ocotal: Jonathan Moncada, Jorge Ellis y Brayan Mendoza.

Las Sabanas: Ricardo Mendieta.

Juventus: Denillson Gutiérrez y Anderson Treminio.

Madriz: Walner Vásquez y Ulises Rayo.

Jornada 16

4:00 p.m., Managua FC vs. Las Sabanas en el Estadio Nacional

7:00 p.m., Ferretti vs. CD Ocotal en el Nacional, Diriangén vs. Jalapa en Diriamba, Real Estelí vs. Chinandega FC en el Independencia, Madriz vs. Juventus en Somoto. Todos los partidos el sábado.