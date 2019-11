El tuit de Jaime Moreno que provoca su salida del Real Estelí

El 28 y 29 de octubre la Selección de Futbol realizó un microciclo en Diriamba. El seleccionador nacional llamó a los jugadores para ser equipo previo a los duelos decisivos de Liga de Naciones. Entre los convocados estaba el delantero Jaime Moreno del Real Estelí.

Después del primer entrenamiento, Moreno publicó un tuit en el que entre línea dio a entender que en la Selección se trabajo mejor que en el Real Estelí. “Que bien venir a la selección, a entrenar como se debe y gente que valora y respeta tu trabajo️ gracias a dios por un nuevo microciclo”, escribió.

Que bien venir a la selección, a entrenar como se debe y gente que valora y respeta tu trabajo 🙏🏼⚽️ gracias a dios por un nuevo microciclo 🇳🇮 — Moreno (@JaimeCiorciari) October 28, 2019

Una semana después algunos periodistas en Estelí anunciaron en sus programas que el equipo le informó al jugador que ya no formaba más parte del plantel. Se le llamó a Helmuth Hurtado, directivo del Real Estelí, para saber al respecto y no contestó las llamadas.

Separado del equipo

El colega Uriel Rivera, del programa DXD Radio en Estero Beso de Estelí, le preguntó a Hurtado si Moreno iba ser separado y contestó lo siguiente: “El jugador recibió una sanación administrativa de parte de la junta directiva por lo cual fue separado del equipo”, contestó el directivo al colega.

Se le consultó Moreno vía mensaje y no contestó sobre el tema. El delantero se encuentra actualmente con la Selección para jugar el amistoso contra Cuba el domingo y enfrentar a San Vicente y las Granadinas y Surinam el 15 y 18 de noviembre.

La estrella se apagó

Moreno no volverá a jugar más en el Estelí y sale por la puerta de atrás después de ser recibido como una estrella. El equipo le hizo un vídeo especial en su bievenida y se espera marcar diferencia en la Liga Primera, pero marcó un gol en siete partidos jugados.

El jugador al parecer no se adaptó al entorno del Real Estelí. En agosto publicó en Twitter que no le gustaba al entrenador del equipo, Sergio Iván Rodríguez. “A veces ponemos en duda nuestro trabajo y talento por el simple hecho de que no le gustas a un entrenador y es difícil pasar esos momentos lejos de los que te aman”, escribió.

Mal sabor de boca estos últimos encuentro en lo personal, espero poder ver más minutos en los próximos partidos y ayudar más al equipo. No todo es color de rosa para un futbolista hay que aprender a ser pacientes y aguantar. Nos juzgamos mucho y a veces ponemos en duda nuestro — Moreno (@JaimeCiorciari) August 7, 2019