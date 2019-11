Sistema de baja presión provocará lluvias este fin de semana

Un sistema de baja presión en combinación con el ingreso de la onda tropical 52 estará generando lluvias de ligeras a moderadas en todo el territorio nacional, principalmente, en la zona del Caribe y Centro de Nicaragua, pronosticó el agrometeorólogo Agustín Moreira, del Centro Humboldt.

Moreira señaló que la onda tropical 52 estará ingresando a Nicaragua hasta el próximo domingo, 10 de noviembre, por lo que será el sistema de baja presión será el que estará generando lluvias este viernes y sábado en algunas zonas del país.

«En la zona del Pacífico sur, las lluvias van a ser más escasas, preferiblemente, en Jinotepe, Carazo y la primera parte de Rivas, son las que van a tener influencia de bastantes precipitaciones durante este fin de semana», especificó el experto.

El agrometerólogo pormenorizó que en la zona del Caribe se presentarán lluvias de moderadas a fuertes con posibilidades de descargas eléctricas, en el Centro de Nicaragua serán moderadas, mientras que en la zona del Pacífico serán escasas.

«En León y Chinandega las lluvias serán ligeras, mientras que en Managua, Masaya y Granada serán de ligeras a moderadas, al igual que Carazo y Rivas», explicó Moreira.

Fuertes vientos en el Centro de Nicaragua

Las lluvias que se presentarán en el país se estarán combinando, según Moreira, con vientos desde 40 hasta 79 kilómetros por hora, variando en cada zona de Nicaragua.

La zona Centro de Nicaragua será la que se registrarán los vientos más fuertes de este fin de semana. El agrometeorólogo que en la zona del centro de Nicaragua las velocidades oscilarán entre 74 y 79 kilómetros por hora, mientras que en la zona del pacífico se mantienen en un rango de 42 a 51 kilómetros por hora y en el Caribe estarán registrándose vientos de 40 a 52 kilómetros por hora.

Aunque los vientos, en algunas zonas, serán fuertes el experto explicó que son vientos «casuales que no perjudica en nada». No obstante, señaló que en el Centro de Nicaragua la característica de estos fuertes vientos lo que podría afectar «son los árboles frutales como también causar bastante en el picoteo de las abejas, pero son vientos normales de la temporada, así que no hay de qué preocuparse, son debido a la circulación de vientos alisios, no hay de qué preocuparse».

La mayor tendencia de lluvia para el territorio será para el 14, 15 y 16 noviembre que es cuando puede haber posibilidades de afectaciones, principalmente, en unas zonas de noroccidente que han estado escasas.

Moreira también informó que en los próximos días en el país se van a tener temperaturas bajas. El agrometerólogo señaló que en la zona Centro de Nicaragua se han estado presentando temperaturas bajas entre 17 a 19 grados, siendo las más bajas las de Jinotega y Matagalpa.

El experto explicó que los frente frío se empiezan a acercar, pero todavía «tiene efecto sobre el territorio».

«Ya se están presentando frentes fríos. El frente frío número 11 ya está descendiendo hacia el golfo de Honduras, en las próximas 12 horas, pero no va a tener efecto sobre el territorio nacional, pues se está desplazando más hacia el noroeste de Cuba», declaró Moreira.