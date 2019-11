Diez años de experiencia en las Grandes Ligas no fueron suficientes para que el venezolano Alberto Callaspo alcanzara en los Tigres de Chinandega, de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua (LBPN).

No se trata que la liga nica está cargada de jugadores de jerarquía. De hecho, Callaspo estaba llamado a ser el bateador de más cartel en este circuito. Sin embargo, está fuera de forma para un torneo que dura solamente dos meses, así que no había tiempo para esperarlo y no hubo más remedio que decirle adiós, echando al saco de la basura muchas expectativas.

Lea además: En qué gastó Wilton López los 5.3 millones de dólares que ganó en las Grandes Ligas

En la liga nicaragüense los equipos pueden tener un máximo de cinco peloteros importados, pero los Tigres llamaron a siete para hacer una selección y Callaspo perdió la batalla ante el tercera base estadounidense Álvaro González, quien no jugó ligas menores y su experiencia profesional se limita a la Liga Independiente de la Frontera y la Liga Mexicana con los Saraperos de Saltillo, en donde en 2018 estuvo bajo el mando del mánager Lenín Picota, el estratega de los chinandeganos.

Además de que Callaspo no estaba en las mejores condiciones físicas para rendir, los Tigres tienen una serie crisis de lanzadores, así que su prioridad fue elegir carabineros.

Abridores extranjeros

De los cinco importados a que tienen derecho, cuatro serán lanzadores, entre los que sobresalen el zurdo dominicano Yhan Flande, quien estuvo en Grandes Ligas con los Rockies de Colorado entre 2014 y 2016, y fue compañero de bullpen del nica Wilton López.

Además, los Tigres también tienen a los zurdos dominicanos Edwar Cabrera y Atahualpa Severino ambos con una breve experiencia en las Mayores en 2012, y el estadounidense José Eusebio.

Lea también: La historia de Oswaldo Mairena, el único lanzador zurdo nica que ha llegado a Grandes Ligas

Detrás de los extranjeros, los Tigres tendrán que buscar un brazo adicional para la rotación de abridores y tienen la baja del costeño Ernesto Glasgow, quien no podrá jugar esta temporada por motivos personales, así que Junior Téllez, Bismarck Ruiz o Walter López deberán asumir el quinto puesto de la rotación.

El mánager Picota ha demostrado que no le tiembla el pulso para dar un rol importante a jugadores de poca experiencia. El año pasado ante el asombro de muchos utilizó al chavalo Elián Miranda como el primera base titular, así que no duden de entre lo que tiene encontrará al candidato para asumir un puesto en la rotación de abridores.

Los cierres de juegos están garantizados con Wilber Bucardo y la ofensiva es descrita por Picota como lo mejor que tiene el equipo en este momento.

Bateo hará bulla

Aún sin el ex bigleaguer Alberto Callaspo a bordo, los Tigres tienen una ofensiva que debe cumplir, con artilleros como Ismael Munguía, Jesús López, Edgard Montiel y Norlando Valle.

La receptoría será compartida por Leonardo Ortiz y el prospecto de los Gigantes de San Francisco, Rodolfo Bone. Jesús López será receptor ocasional y jugará en el infield.

Lea además: Kevin Gadea dice que no ha perdido las esperanzas de lanzar en las Grandes Ligas

Montiel en la inicial y el estadounidense Álvaro González en tercera, con López, Marvin Martínez y Aldo Espinoza repartiendo la responsabilidad en la parte media del infield.

Los jardines tienen dueño con William Rayo, Ismael Munguía y Norlando Valle. Mientras que Iván Hernández y Elián Miranda podrían compartir el bateador designado.