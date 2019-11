«Miss Teen Universe es un concurso ilegal, un título que no existe»

El concurso Miss Teen Universe que se realizó hace unos días en México y que ganó la nicaragüense Alondra Leyton no existe legalmente. Así lo afirma el nicaragüense Alexander Montiel, director de Teen Universe.

«El concurso es realizado por dos venezolanos, que han tenido el mismo problema en Venezuela, por estar usando marcas que no son de ellos para hacer sus eventos», expresó Montiel, quien tiene registrada legalmente la marca Teen Universe después de enfrentar en 2012 una demanda por la Organización Miss Universo, demanda que él ganó.

«Aclaro que no estoy molesto porque haya ganado Alondra, al contrario es un logró para nosotros los nicaragüenses, pero hay que alegrarnos por las cosas legales, incluso desde antes, en septiembre, publiqué mi descontento con esa marca», añade.

Agregó que su molestia es «los dueños de esta nueva organización, que no es legal, le escribieron a mis directores y a mis candidatas para que se pasen a su evento, diciéndoles que sino están con ellos van a tener problemas, y obviamente no es así porque mi marca está legalmente constituida».

«Este concurso, que se realizó en México, trató de realizar el registro de marca, pero Miss Universo se opuso y ahora tienen una demanda», dice Montiel. Agrega que lo único que tienen es un registro de marca en el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), donde aparecen como Miss Teen Universe Corporation, una tienda de ropa, «pero ese registro no te da la facultad de realizar, en el nombre de tu corporación, un concurso de belleza, ya que no estás regido bajo Clasificación 41 Internacional, clasificación que te permite realizar concursos de belleza».

La Organización Miss Universo tiene registrada la marca Miss Teen Universe, por esa razón es que los venezolanos no puede usar esa marca. El nombre del concurso de Montiel no tiene la palabra «Miss».

«Me da tristeza que la gente piense que es un evento legal o legítimo cuando no es así. Ahí están las pruebas. Lo que hacen es usurpar una marca que no es de ello, por lo que están siendo demandados para la anulación del evento. No es un título legal lastimosamente. Se celebra lo legal, lo real».

Hasta el momento Miss Teen Universe Corporation no se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha realizado Montiel en las redes sociales.

Estas son las pruebas proporcionadas por Montiel

En la imagen anterior se puede ver el registro de marca que la organización intentó hacer en México bajo el nombre de Miss Teen Universe y ahí aparece que se les opuso IMG, que son los dueños de Miss Universo.

Esta imagen es el poder que les da Paula M. Shugart, directora de Miss Universo, al bufete de abogados, donde les dice que eviten el registro de la marca.

Esta tercera imagen es el registro formal de marca que realizó Andrea L. Calvaruso, abogada de Miss Universo, al nombre Miss Teen Universe.