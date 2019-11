La «telenovela» de los actores Thelma Fardin y Juan Darthes con Nicaragua como escenario

CONTENIDO EXCLUSIVO.

Es diciembre de 2018. La actriz argentina Thelma Fardin se concentra. Toma aire y respira profundo. Se encuentra en el Multiteatro de Buenos Aires, sobre la avenida Corrientes. Lo que está a punto de decir, explica, lo ha callado por nueve años. No es fácil pero no está sola. En ese momento la acompañan otras actrices también argentinas.

“En 2009 estaba de gira en Nicaragua con un programa infantil muy exitoso (Patito feo). Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello. Yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ‘mira cómo me pones’, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama y me bajó el short. Yo seguía diciéndole que no. Le dije ‘tus hijos tienen mi edad’. No le importó. Se subió encima mío y me penetró”, dijo Fardin.