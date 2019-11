Más de 100 estudiantes de enfermería y laboratoristas de Carazo exigen códigos de salud del Minsa

Han pasado siete meses desde que estudiantes egresados de la carrera técnica de Auxiliar de Enfermería de la Universidad Rubén Darío (URD) de Diriamba, Carazo, llevaron a cabo una protesta, en la cual argumentaban sentirse estafados, porque supuestamente la carrera no estaba acreditada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) y por eso el Ministerio de Salud (Minsa), no les quiere extender el código que ellos requieren para poder laborar.

Este sábado los alumnos de esa carrera se volvieron a pronunciar e hicieron un plantón afuera del recinto para que se les regrese el dinero invertido. Las autoridades universitarias en abril aseguraron que ya habían cumplido con todos los requisitos que les exigía el CNU, sin embargo, el problema persiste.

Valeska Guadalupe López Maldonado, es una de las afectada. Asegura que egresó de la carrera técnica de Auxiliar de Enfermería hace dos años. “Cuando salí pagué el diploma y me voy al Conchita Palacios (Complejo Nacional de Salud) a buscar mi código y ahí me dicen que no hay convenio con la universidad. Después indagándonos nos dimos cuenta que la carrera no estaba dictaminada por el CNU”, dijo.

Agregó que una comisión que se formó entre los estudiantes en octubre visitó las instalaciones del CNU y que se reunieron con la comisión de rectores para exponerles el caso y que les dijeron que la carrera no estaba reconocida por el órgano que regula a las universidades.

Ana Calero, es otra de las perjudicadas, quien cursaba la carrera en la sede de la URD en el municipio de Ticuantepe en el departamento de Managua. Entre sollozos expresó que la engañaron desde el 2017.

«Me dijeron que me iban a dar código, pagué cincuenta córdobas en el Conchita Palacios y luego me dicen que no hay códigos. No saben cuánto me hicieron sufrir y a mis hijos porque ellos me decían mamá eres una súper enfermera cuando me miraban dando mis prácticas y ahora de qué me sirve este papel (diploma), lo que yo exijo es que me regresen mi dinero”, dijo.

Piden devolución de dinero

La carrera técnica de Auxiliar de Enfermería tiene una duración de 18 meses y la licenciatura de la misma, cuatro años y seis meses. Los estudiantes exigen que se les regrese el dinero que pagaron por el diploma y el que cancelaban mensualmente.

Calero agregó que ya había conseguido plaza para laborar en varios hospitales, pero por la falta del código de salud que extiende el Minsa, no la contrataron. “Me siento estafada y necesito que me regresen mi dinero”, alegó.

La mayoría de estudiantes de la URD, son padres de familia y laboran en diferentes oficios. Los estudiantes de la carrera técnica de Laboratorio Clínico enfrentan el mismo problema.

Son más de cien alumnos de ambas carreras los afectados y al ver que no les brindan solución, decidieron interponer una demanda en contra de las autoridades de la URD ante el Ministerio Público.

En una carta que remitió Arturo Collado Maldonado, Secretario Técnico del CNU, destaca que la URD, realizó el debido registro no de las carreras técnicas antes descritas, sino de cursos incluyendo el técnico en Rehabilitación y Fisioterapia. Hay estudiantes que egresaron en el 2016 y siguen esperando su código del Minsa.

El vicerrector de la universidad, el señor Nelson Palma, señaló que es el Minsa,el que se niega a entregar los códigos y que desconoce los motivos de porque los hace.