EE.UU. apoya nuevas elecciones en Bolivia

La administración del presidente Donald Trump ofreció este domingo su apoyo al llamado a nuevas elecciones del presidente boliviano Evo Morales y pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) supervisar los comicios.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, utilizó su cuenta de Twitter para indicar que apoyan «plenamente» la recomendación de OEA, de la anulación de los comicios del mes pasado, para asegurar «un proceso verdaderamente democrático».

«Apoyamos plenamente los hallazgos del informe de la OEA que recomienda nuevas elecciones en Bolivia para asegurar un proceso verdaderamente democrático representativo de la voluntad del pueblo. La credibilidad del sistema electoral debe ser restaurada», indicó

Fully support the findings of the @OAS_official report recommending new elections in #Bolivia to ensure a truly democratic process representative of the people’s will. The credibility of the electoral system must be restored.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 10, 2019