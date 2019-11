Policía Orteguista reprime otro plantón de autoconvocados en Metrocentro

La Policía Orteguista retuvo a un vehículo del diario LA PRENSA en la que se movilizaba un equipo que daba cobertura a un plantón de autoconvocados que se disponían a exigir la liberación de los presos políticos, en el sector de Metrocentro.

#ÚltimoMinuto | Policía Orteguista retiene nuevamente a equipo periodístico de LA PRENSA y quitan documentos al conductor. Lo acusan de supuesta «obstrucción al tráfico» >> https://t.co/KzQ7NksY4u pic.twitter.com/54HGqLhUiB — LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) November 10, 2019

Los policías, que son parte de la denominada guardia operativa, quitaron la licencia del conducir y los documentos del vehículo al conductor Carlos Lam, del equipo de LA PRENSA, con la excusa de que obstruía el tráfico. Sin embargo, fue una acción para impedir la cobertura periodística sobre la represión que hacían los oficiales a un grupo de al menos diez autoconvocados.

Policía orteguista mantiene retenido equipo de @laprensa para impedir cobertura a piquete de protesta de autoconvocados. Oficiales obligaron al conductor a darles sus documentos porque, según ellos, estaba obstruyendo el tráfico. pic.twitter.com/0bKOOmTgyk — Lidia López (@Lidia_LopezB) November 10, 2019

El equipo de LA PRENSA, conformado además por la periodista Lidia López y el fotógrafo Roberto Fonseca, no se podían retirar, ya que la Policía Orteguista no le regresaba los documentos a Lam. Finalmente luego de 25 minutos de tenerlos retenidos, el equipo periodístico fue dejado ir por las fuerzas represoras de la dictadura.

Luego de casi 25 minutos, la Policía orteguista entregó los papeles al conductor de @laprensa una acción que fue para impedir cobertura periodística a un piquete de protesta que querían realizar padres de presos políticos. #SOSNicaragua pic.twitter.com/M1YsccQiKc — Lidia López (@Lidia_LopezB) November 10, 2019

Sacan a empujones a manifestantes

El grupo de manifestantes se encontraba dentro del centro comercial para promocionar la campaña «Navidad sin presos políticos», pero la policía orteguista llegó a sacarlos a empujones, arrebatándoles las fotos que llevaban de los reos políticos.

La policía nuevamente agredió a los manifestante y periodistas que daban cobertura a la convocatoria del plantón. Geovanny Shiffman, periodista de Artículo 66, quien fue agredido de una patada.

«Mire cómo malgastan el dinero pero para los delincuentes que andan robando y matando no hacen nada, y para unos cuantos que andamos reclamando ahí esta toda la policía. Una persona que razona no va estar de acuerdo con un sistema así fallido, esta gente debería de aprender de la policía de Bolivia, que se pusieron a ver la realidad y no estar apoyando a una familia de dictadores», dijo uno de los autoconvocados.