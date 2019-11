La publicidad que mata a las mujeres

Cuando pienso en la publicidad que hacemos en Latinoamérica y en Nicaragua, me doy cuenta de lo común que es la participación de las mujeres en anuncios asociadas a estereotipos de género. Siempre en posiciones desfavorables, victimizantes o más comúnmente como símbolo sexual. Nada de esto es nuevo, pero tampoco se sigue insistiendo en cambiar el escenario en el que las mujeres podemos ser usadas como propaganda, como objeto con el cual comercializar productos. Es desagradable, irrespetuoso y altamente nocivo para la construcción de una sociedad que aspira a la equidad y la erradicación de la violencia de género. Hacer este tipo de publicidad no solo desvaloriza a las mujeres, sino que perjudica la dignidad del oficio publicitario mismo.

Siendo una apasionada profesional que se dedica a la publicidad digital, decidí escribir sobre la que considero la verdadera misión que la publicidad debe perseguir en estos días y sobre los retos que aún quedan en un país donde no tenemos mucha regulación en el ejercicio de esta disciplina. Primero, no hay que perder de vista cuál es la misión de la publicidad en las empresas. Yo misma me muevo desde la esfera privada y entiendo perfectamente que las empresas tienen como fin ser rentables y la publicidad ciertamente ayuda a conseguir esos objetivos; transmitiendo mensajes impulsados en los medios de comunicación y en las redes.

Eso significa que las empresas también tienen una enorme responsabilidad con el uso de su publicidad, principalmente con el enfoque creativo que esta pueda tomar para vender sus bienes y servicios. El reto es cómo generar políticas corporativas para el cumplimiento de esta responsabilidad, es decir una autorregulación que invoque los principios éticos más profundos del ejercicio. Ahora bien, durante años he visto como muchos creadores publicitarios empoderados por la bandera de la libertad de expresión y respeto a la creatividad, desarrollan conceptos gráficos publicitarios con imágenes cargadas de estereotipos que perjudican la manera en la que pensamos sobre los roles de las mujeres y los hombres en la sociedad. A esto se le conoce como publicidad subliminal y está ahí, día a día, recordándonos cómo debemos ser, cómo deberíamos vernos e incluso sentirnos. El cliché de “las mujeres viéndose esbeltas y los hombres presentados como inteligentes” es tan solo un ejemplo de los tantos estereotipos de género persiguieron, sobre todo, a las generaciones más recientes: las niñas.

En Nicaragua el ejercicio publicitario inició hace 75 años, ya viene siendo tiempo que los organismos involucrados y las mismas empresas pongan el tema en agenda y creen discursos en favor de una sociedad libre de la violencia contra la mujer y para eso habrá que transformar enormemente el contenido publicitario, y la mentalidad corporativa sobre el rol de la publicidad y por qué es importante asumirla con enfoque de género.

La autora es experta en comunicación y publicidad digital.