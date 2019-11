Nicaragüense Johacner Gutiérrez, un antesalista de beisbol de futuro

Cuando el niño Johacner Sebastián Gutiérrez Huete escuchó su nombre de parte de los organizadores del Campeonato Panamericano de Beisbol Sub-10, que finalizó a inicios de noviembre en Costa Rica, sus manitos y piernitas temblaban de emoción y su corazón latía a mil por hora, y no era para menos.

El peloterito, originario de Managua, fue el mejor tercera base de dicho evento y en el cual Nicaragua obtuvo medalla de bronce. “Gracias a Dios fui el mejor tercera base. Cuando me llamaron estaba muy emocionado. Me sorprendió ganar ese premio”, confesó el niño. No es la primera vez que el peloterito gana una distinción como antesalista, en la capital también lo había ganado con su equipo Quinta Nina.

Para Johacner, el trofeo es un tesoro, pues es el primero que recibe a nivel internacional y para eso ya tiene un lugar especial donde lo guardará. “En mi cuarto, ahí lo pondré, ahí tengo más premios”, dice el niño mientras sonríe.

Además de jugar su deporte favorito, Johacner estudia quinto grado en el colegio capitalino Pablo Antonio Cuadra. “Juego beisbol desde que tenía siete años. Jugar beisbol ha sido muy bonito, es algo que me alegra”, agregó el niño que fue recibido por un beso y abrazo tierno de su mamá Melania Huete.

Bendecida

Melania cuenta que cuando supo del premio ganado por su hijo, miles de emociones se apoderadon de su ser. “Primeramente le damos gracias a Dios. Sentí ganas de llorar y me emocioné cuando supe del premio que logró. Somos una familia beisbolista, de ahí le viene el amor al beisbol. Él es bien tímido pero cuando juega se transforma”, asegura la orgullosa mamá.

Por su parte, el entrenador Winkler Narváez explicó sobre Johacner que “es un tremendo pelotero, no se presiona, sino que disfruta del juego, y lo que me gusta es que anima a sus compañeros en el juego”.

El niño pinolero se ubicó en el puesto ocho de los mejores bateadores con un promedio de bateo de .409. Además fue el cuarto mejor impulsador de carreras con siete. Y en imparables empató en el segundo lugar con otros tres niños al conectar nueve.