Ismael Munguía: «Mi modelo a seguir es José Altuve»

El prospecto chinandegano de los Gigantes de San Francisco, Ismael Munguía, aparece en los registros oficiales de las Ligas Menores con 1.77 metros de estatura, pero en realidad es mucho más pequeño. Sin embargo, nada de eso limita sus sueños, los cuales son gigantes y se resumen en esta frase: “mi modelo a seguir es José Altuve”.

Altuve es el formidable jugador venezolano de los Astros de Houston de tan solo 1.65 metros de estatura, que desde su aparición en las Grandes Ligas en 2011 se ha convertido en uno de los mejores bateadores de juego, consiguiendo un título de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, tres coronas de bateo, cuatro de hits, dos de robos, un guante de oro, cinco bates de plata, más seis visitas al Juego de las Estrellas y un anillo de campeón mundial.

Lea además: Ismael Munguía este año fue llamado al Juego de las Estrellas de Clase A

Altuve es el jugador más pequeño en la historia de las Grandes Ligas con los logros más grandes. A eso aspira Munguía, de 21 años de edad, con una carrera de cuatro años en las Ligas Menores, un sólido promedio de .285 en 256 juegos, de ellos 100 este año en la categoría Clase A, o sea que ya se va metiendo profundo en la organización, camino a las Ligas Mayores.

“Desde muy joven estoy acostumbrado a jugar con gente de mayor estatura y de mayor edad. No tengo problemas con eso. No me siento menos que nadie, siempre trato de hacer mi trabajo y voy a seguir luchando por cumplir mis sueños”, afirmó Munguía, quien en esta temporada en la Liga Suratlática estableció récord personales en juegos (100), hits (111), carreras anotadas (67), dobles (22), triples (5), carreras impulsadas (39) y robos de bases (13).

Cuando los Gigantes de San Francisco firmaron a Munguía el 25 de julio del 2015, al chinandegano se le vio como el futuro Everth Cabrera de Nicaragua: jugador de piernas rápidas, con mucha chispa, un gran guante, potente brazo y bateador de contacto, aunque como jardinero, porque además es de perfil zurdo.

Sin embargo, Munguía ve más allá y aunque Cabrera es una inspiración para él, su mirada está en la grandeza, en lo mejor de lo mejor, en José Altuve.

Lea también: Kevin Gadea no ha perdido las esperanzas de lanzar en las Grandes Ligas

“Él (Altuve) es pequeño de tamaño como yo, pero nunca se rindió, siempre trabajó duro y por eso ha triunfado. Por eso es mi modelo a seguir”, explica Munguía, quien no esconde sus aspiraciones y se ha propuesto un reto: “quiero ser el campeón de bateo de esta temporada en las Liga Profesional”.

Munguía no solo es fuerza de voluntad, es también alguien con talento para llegar tan lejos como se lo proponga.

“No sé en cuanto tiempo voy a llegar a las Grandes Ligas, pero sé que voy a llegar”, asegura y hasta el momento va por buen camino.

Profesionales activos en liga nica

Ismael Munguía es uno de 12 jugadores activos en Ligas Menores que estará en la Liga Profesional de Nicaragua.

Bóer: Melvin Novoa (Texas), Brandon Leytón (Arizona), Nelson López (Mets), Bryan Torres (Pittsburgh).

Tigres: Ismael Munguía (San Francisco), Jesús López (Toronto), Rodolfo Bone (San Francisco) y Aldo Espinoza (Dodgers).

Bóer: Randy Pondler (Toronto) y Angel Obando (Yanquis).

Gigantes: Freddvil Chévez (Tampa Bay) y Carlos Sanó (San Francisco). Chévez está en el roster ampliado del equipo y Sanó es dominicano.