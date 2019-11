Apple Card: por qué dicen que la tarjeta de crédito del gigante tecnológico es «sexista»

El organismo público que regula Wall Street han abierto una investigación contra Apple tras haber sido acusado de ofrecer límites de crédito mucho mayores a hombres que a mujeres con su tarjeta de crédito Apple Card.

Según declaró en Twitter David Heinemeier Hansson, un influyente desarrollador danés, la herramienta «es jodidamente sexista».

«Mi esposa y yo hacemos declaraciones de impuestos conjuntas, vivimos en una propiedad compartida y llevamos mucho tiempo casados. Sin embargo, los algoritmos de Apple creen que yo merezco un límite de crédito 20 veces mayor que ella».

El tuit en el que lo dijo acumula más de 20.000 reacciones y fue compartido miles de veces.

I’m surprised that they even let her apply for a card without the signed approval of her spouse? I mean, can you really trust women with a credit card these days??!

No es el único que tiene esa queja sobre Apple Card.

El propio Steve Wozniak, cofundador de Apple, dijo que le pasa lo mismo con su mujer y afirmó que los algoritmos que se usan para establecer límites podrían tener un sesgo inherente contra las mujeres.

«Lo mismo nos pasó a nosotros», dijo en respuesta a ese tuit. «Yo obtuve hasta 10 veces más de límite de crédito. No tenemos ni cuentas, ni tarjetas de crédito, ni activos por separado».

The same thing happened to us. I got 10x the credit limit. We have no separate bank or credit card accounts or any separate assets. Hard to get to a human for a correction though. It’s big tech in 2019.

— Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019