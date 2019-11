Los memes que desató la foto de Evo Morales durmiendo en el suelo

«Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía», escribió Evo Morales en la red social de Twitter.

El mensaje estaba acompañado de una foto acostado sobre una sabana en el suelo y un mosquitero improvisado, donde mostraba cómo había pasado su primera noche después de su renuncia a la presidencia de Bolivia.

La imagen inmediatamente se volvió viral. Las reacciones fueron encontradas, desde los que le mostraron su apoyo y siguiendo su retórica prometieron detener «el golpe de Estado» en su contra, hasta los que lo acusaron de fraude electoral.

La foto de Morales dio rienda suelta a la creatividad de la gente, quienes bajo la etiqueta #VictimaChallenge han realizado diversos memes. Aquí te mostramos algunos.

Queridos hermanos, me voy a dormir, lamento mucho tener que irme por razones de sueño. Agradezco la solidaridad del hermano Morfeo por recibirme, pero despertaré sin el tirano en mi país. #VíctimaChallenge pic.twitter.com/RJel4CVEa4

#victimachallenge #evonadietecree

Como cuando mi mujer me castiga por no bajar la basura y me da un #golpedeestado pic.twitter.com/R8EhnRsy37

— Favio Gutierrez (@favioquerido) November 12, 2019