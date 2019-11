EN VIVO | Renuncia Javier Zavaleta, ministro de Defensa de Bolivia

Este martes los miembros de la Asamblea Legislativa debaten la renuncia de Evo Morales como presidente de la nación, la Organización de Estados Americanos (OEA) realiza una sesión extraordinaria para considerar la situación que vive Bolivia, mientras se espera la llegada de Evo Morales a la ciudad de México, donde aceptó asilarse.

Este es un minuto a minuto de la situación que enfrenta Bolivia, dos días después de la renuncia de Evo Morales a la presidencia.

10:30 a.m. Fallece el comandante de la Unidad Técnica Operativa Policíal (UTOP), coronel Heybert ‘Chichi’ Antelo, tras sufrir un accidente en la autopista La Paz-El Alto, informó el diario El Deber. Antelo, de acuerdo al medio, chocó el pasado domingo contra otro vehículo luego de que le lanzaran dinamita y piedras.

Esta sería la primera víctima mortal tras los disturbios generados en Bolivia después de la renuncia de Morales.

Renuncia ministro de Defensa. Javier Zavaleta renunció al cargo de Ministro de Defensa la medianoche del lunes asegurando que «jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos», informa el diario La Razón. Zavaleta anunció decisión tras las salida de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a la ciudadanía en conjunto con la Policía.

«Renuncio al cargo de Ministro de Defensa dejando en claro a Bolivia y al mundo que la voluntad nuestra, la del Capitán General de las Fuerzas Armadas (Evo Morales) y de este Ministro fue siempre la de preservar la institucionalidad de las FFAA al servicio de la población, jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos», dijo Zavaleta, quien le hace un llamado a los opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho de que «un asunto político no se resuelve aumentando el calibre de la represión».

09:30 a.m. El presidente argentino, Mauricio Macri, llama a «elecciones libres y justas» en Bolivia. Durante un acto, el mandatario, según el diario El Deber, Macri aseguró que «creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una nación. Entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano, y que sus mecanismos previstos en su Constitución son los que van a permitir resolver esta cuestión».

09:00 a.m La Policía Boliviana informa la detención de 25 pobladores, entre ellos tres venezolanos, por posesión de materiales expositivos artesanales, detalló el jefe de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), Pablo Blanco. «La mayoría de estas personas cuenta con antecedentes policiales, lo que nos hace suponer que estaban metidos dentro de estas marchas o saqueadores, están metidos delincuentes y están infiltrados causando caos en nuestra sociedad», dijo Blanco, citado por el diario La Razón de Bolivia.

Unos 65 efectivos policiales son enviados a La Paz y El Alto para detener a los responsables del caos y la violencia que se ha generado tras la renuncia de Morales.

Manifestaciones en México. Los bolivianos, radicados en México, se mantienen este martes en las calles a la espera de su llegada. “No al Golpe”, “Evo amigo, México está contigo”son algunas de las consignas que coreaban los manifestantes en la embajada de Bolivia en México, informó el diario El Deber.

Paralelo a las manifestaciones a favor de Morales, otro grupo de ciudadanos condenaban su llegada a México y el beneficio que le otorgó Andrés Manuel López Obrador.

08:35 a.m. Dimite Pablo Canedo a su cargo como encargado de negocios de la Embajada de Bolivia ante los Estados Unidos, informa el diario El Deber de Bolivia. Canedo dijo, según el medio, renunció a su cargo para contribuir a la pacificación de Bolivia.

“Habiendo ingresado a la causa social con la única motivación de servicio a los ciudadanos de mi región y mi país, manifiesto mi profunda indignación y desacuerdo por la manipulación y no respeto al voto ciudadano por parte del Órgano Electoral Plurinacional, constatado mediante el informe de auditoría practicado por la Organización de Estados Americanos”, dijo Canedo en su carta de renuncia.

Junto a Canedo han renunciado más de 20 funcionarios del gobierno de Morales, entre ellos, el comandante de la Policía Boliviana,Yuri Calderón.

Evo Morales duerme en el suelo. Morales comparte la noche de este fotografía en el suelo, donde, asegura, ahí durmió. «Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente».

Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

08:30 a.m. Álvaro García Linera, quien renunció a su cargo como vicepresidente de Bolivia, informa sobre su salida del país. Con la fotografía de una bandera, García asegura que «me llevo este pedazo de mi tierra boliviana. La tendré al lado de mi corazón». Medios locales bolivianos aseguran que García viaja junto a Morales México.

08:20 a.m. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, asegura que su país le hubiera otorgado el asilo político a Evo Morales si lo hubiera solicitado, asegura el diario La Nación, de Paraguay. “Si se hubiese pedido oficialmente un asilo, se lo habría concedido”, aseguró Benítez, quien afirma que en Bolivia no sucedió un golpe de Estado. “Si la salida de Evo Morales contribuye a una pacificación, estamos de acuerdo. Si él renunció, no es golpe de Estado”, dijo.

08:15 a.m. México anuncia la llegada de Evo Morales a eso de las 11:00 de la mañana (hora local) y asegura que no revelará la ubicación de su residencia por «asuntos de seguridad». En la conferencia de prensa del presidente mexicano, el canciller Marcelo Ebrard detalló la ruta del vuelo que traslada a Morales.

Este lunes, Bolivia se enfrentó al caos y la violencia. Se registraron quemas de oficinas policiales y disturbios en varias ciudades. Los militares salieron a la calle con la policía para «evitar sangre y luto». Así te contamos la jornada de protestas

Ante la ola de violencia, el Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman Romero, anunció que el Ejército en conjunto con la Policía Nacional boliviana ejecutarán operaciones en las calles para evitar «actos de grupos vandálicos que causan terror en la población».

08:00 a.m. Inicia la cobertura sobre los incidentes que enfrenta Bolivia, dos días después de que Evo Morales anunciara su renuncia a la presidencia de Bolivia. Disturbios, protestas e incertidumbre viven los bolivianos que esperan conocer que gobernará de manera temporal el país, mientras se realizan elecciones.