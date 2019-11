Algunos entrenadores de futbol se casan con unos jugadores y otros definitivamente no les gustan y hacen cualquier cosa para deshacerse de ellos como parece ser el caso del seleccionado nacional Francisco Flores. El lateral izquierdo de la Azul y Blanco pasó sin jugar —tuvo minutos en 1 de 21 partidos— esta temporada en el Santos de Costa Rica porque el técnico le advirtió que si asistía a las convocatorias no jugaba en el equipo.

«En el club fue difícil jugar esta temporada por el tema que estaba viniendo acá (a la Selección). El entrenador me lo hizo saber que si venía a la Selección no jugaba, pero yo le dije que la selección es lo principal y que cada vez que me llamaran iba a venir. Entonces por eso jugué poco, por circunstancias personales, pero la selección ante todo, y siempre voy a venir porque me gusta hacerlo», explicó Flores.

Johnny Chaves es el entrenador del Santos costarricenses que según lo expuesto por el jugador no respeta la normativa que obliga a los clubes a nivel internacional a ceder los seleccionados sin restricciones para las fecha FIFA. «Exactamente le dije lo mismo (que era fecha FIFA), lo discutí con él desde que comenzó esto en la Copa Oro en Estados Unidos y yo estaba jugando en un buen nivel».

Flores entrena con el Santos pero muy pocas veces entró en las convocatorias de los juegos. En la Azul y Blanco la situación es totalmente diferente: de los últimos diez partidos disputó nueve, seis de titulares. «Cada vez que iba jugar me venía para la Selección. Entonces me decía el técnico, vas jugar pero si te vas no lo haces. Yo me venía porque lo importante para mí en ese momento de la fecha FIFA es la Selección».

El seleccionado aún no decide si cambiará de club la próxima temporada pero lo pensará muy bien si continúa o no porque quiere tener y ganarse la oportunidad de jugar en la Liga costarricense y la Azul y Blanco.