La confesión más emotiva del boxeo: «Aquí está su campeón»

Un día el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Félix «el Gemelo» Alvarado, se sentía desanimado al punto de no saber qué hacer con su carrera boxística. «Se me pasaba por la mente que no iba a poder cumplir mi sueño de ser campeón mundial y el día menos pensado, Pablo Osuna (encargado de la promotora Nica Boxing), me llamó. Un señor de Estados Unidos quería manejar mi carrera y creía en mi para convertirme en campeón mundial», así empieza la emotiva publicación del monarca pinolero sobre su manejador William Ramírez, quien a pesar de su condición, dependiente de una silla de ruedas , ha dejado volar su mente y su espíritu para apoyar al boxeo nicaragüense y ser un manejador exitoso.

El Gemelo cuenta que solo una vez lo había visto en su vida cuando llegó a verlo pelear a Nicaragua. «Y ahora casi tres años después pude tomarme la foto con él y decirle aquí está su campeón. Gracias don William por la confianza y todo el apoyo», concluyó el texto lleno de mucho sentimiento.

El Gemelo se adapta en Miami

El pasado domingo Félix Alvarado se marchó a Miami junto a su entrenador Luis Cortez para empezar el campamento de cara al combate de unificación de título mundial contra el japonés Ken Shiro. Este es el primer campamento en el exterior para el muchacho pinolero. «Me he sentido muy bien por acá. Corremos por las mañanas y el gimnasio tiene todo lo necesario. Se entrena por las tardes, tipo 4», indicó.

Además de Félix, en ese mismo gimnasio se encuentra el excampeón Cristofer «el Látigo» González acompañado de su entrenador Wilmer Hernández, quien ya cumplió 15 días fuera de Nicaragua. El rival del Látigo será Julio César Martínez el próximo 20 de diciembre en Phoenix, Arizona por el cetro de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).