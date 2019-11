Leonardo Crawford logra un acuerdo con el Bóer y será la figura de la LBPN

Después de todo el Bóer logró rescatar a uno de los dos peces gordos que se le estaban escapando, al llegar a un acuerdo con el zurdo costeño de los Dodgers, Leonardo Crawford, quien además pasa a ser la figura cumbre de la liga.

Crawford lanzó este año en la categoría Doble A y tuvo la mejor temporada de su carrera. Si los Dodgers no lo protegen, es elegible para el draft de la regla 5. Mientras tanto será un espectáculo verlo lanzar aquí con el Bóer, pues se trata de un jugador que está a las puertas de las Grandes Ligas.

No pasó lo mismo con el tirador Fidencio Flores, con quien la tribu no llegó a un acuerdo salarial o hasta el momento no se han entendido.

Crawford fortalece al Bóer, aunque falta por ver qué límite de innings tiene para lanzar en esta liga. De cualquier modo está llamado a ser el hombre clave del picheo esta temporada. En un principio, se manejó que el zurdo costeño jugaría con los Yaquis de Obregón, pero no se completó.