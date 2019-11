«The devil next door», el polémico documental de Netflix sobre un torturador nazi que indigna a Polonia

No es habitual que un estreno en el popular sitio de streaming Netflix cause un problema diplomático.

Sin embargo, eso ha ocurrido con la serie documental The devil next door («El diablo de al lado»), que la plataforma estrenó la semana pasada.

Este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pedía a Netflix ser «fiel a los hechos históricos».

Esto fue seguido de una carta enviada por el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, al CEO de la empresa estadounidense, en la que le exigió cambiar algunas partes del documental.

A primera vista puede resultar sorprendente la reacción del gobierno polaco. Después de todo, The devil next door no tiene mucho que ver con Polonia.

La serie de cinco capítulos narra la historia de un mecánico jubilado que lleva una vida tranquila junto con su familia en Cleveland, Estados Unidos, hasta que un grupo de sobrevivientes del Holocausto lo acusa de ser un infame torturador nazi.

Se trata de la historia real de John Demjanjuk, quien en la década de 1980 fue acusado de ser en realidad «Iván el Terrible», como se conoció a un guardia de campo de concentración nazi que torturó y mató a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Pero ¿qué tiene Polonia que ver con todo esto?

Resulta que en el documental se muestran varios mapas de las zonas donde se encontraban los campos de concentración en los que trabajó «Iván el Terrible».

En el tercer episodio, en concreto, aparece un mapa de la Polonia moderna como localización de varios campos de concentración.

La queja de las autoridades polacas es que el documental no aclara que en ese momento Polonia estaba ocupada por los nazis, por lo que esos campos de exterminio no eran creaciones polacas.

«Durante el tiempo que describe la serie The devil next door, el territorio de Polonia estaba ocupado, y la Alemania nazi era la responsable de los campamentos», escribió en su tuit la cancillería polaca.

«El mapa que se muestra en la serie no refleja las fronteras reales en ese momento», se quejó la sede diplomática.

Junto con el mensaje, el Ministerio Publicó dos mapas: uno como el que se ve en el documental, y otro que detalla en colores los territorios polacos bajo control nazi, donde se instalaron muchos de los «campos de la muerte» ordenados por Adolf Hitler.

Entre ellos Auschwitz, el más famoso de todos, y que funciona como museo.

.@Netflix, stay true to historical facts!

During the time which the “The Devil Next Door” series describes, Poland’s territory was occupied, and it was Nazi Germany who was responsible for the camps. The map shown in the series does not reflect the actual borders at that time. pic.twitter.com/W5i8C9THo3

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) November 10, 2019