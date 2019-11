John Legend es nombrado «el hombre vivo más sexy del 2019» según People

La revista People un año más dio a conocer el nombre de «El hombre vivo más sexy del año». Este 2019 el título fue para el cantante, compositor, pianista y actor estadounidense John Legend, el tercer hombre negro que recibe este reconocimiento, después de Idris Elba (ganador en 2018) y Denzel Washington, en los más de 30 años que se ha elegido.

Legend dijo a la revista al saber que había ganado estaba emocionado, y que se sintió un poco asustado porque supone mucha presión.

El artista es uno de los músicos más destacados del panorama mundial con 10 premios Grammy, el primero en 2005 con su álbum debut «Get Lifted», un Globo de Oro, un par de Emmys y, desde 2018, forma parte del exclusivo club de ganadores del Óscar cuando se hizo con la estatuilla a Mejor canción original.

“Todo el mundo me va a analizar para ver si soy lo suficientemente sexy para ostentar este título. He recibido el testigo de Idris Elba, y eso no es justo”, bromeó el actor, que ha decidido continuar con el humor en una publicación de Instagram en la que se ha comparado con Elba.

La publicación agrega que “el John de 1995 estaría perplejo por ser el sucesor de Idris Elba como ‘El hombre vivo más sexy’. Demonios, el John de 2019 está igual de perplejo. Aunque gracias People por encontrarme Sexy. Acepto el cumplido”.

Elba tuitió: «¡Mi G, felicidades hermano! Te lo mereces. NO le digas a @TheRock Él todavía cree que tiene el título, no tuve el corazón para decírselo cuando lo tomé».

My G 🙌🏾🙌🏾Congratulations brother !!! You deserve it. DO NOT TELL @TheRock He still thinks he’s got the title, I didn’t have the heart to tell him when I took it. 😬 https://t.co/3aQrpD1RIe

— Idris Elba (@idriselba) November 13, 2019