¿Cuántas personas se llevó Evo Morales en el avión rumbo a México?

Desde el comienzo de las protestas en Nicaragua, en abril de 2018, los estudiantes universitarios han advertido a los seguidores de Daniel Ortega que el dictador no se los llevará en el avión cuando se vea obligado a dejar el poder y se tenga que marchar del país. Los acontecimientos ocurridos en Bolivia son una muestra.

Evo Morales, quien renunció a la presidencia el 10 de noviembre, decidió refugiarse en México, según él, para preservar su vida que corría peligro. En el avión con él viajaban únicamente cinco personas: dos familiares: su hermana Esther Morales Ayma y su hija Eva Liz Morales Alvarado; y dos funcionarios: el exvicepresidente del país, Álvaro García Linera, y la exministra de Salud, Gabriela Montaño. Viajaba además una persona que no ha sido identificada. Los diarios bolivianos informaron que el exvicepresidente García Linera ya había sacado del país a su familia.

Estos son los pasajeros del avión rumbo a #mexico el Ex Dictador, su Hermana, su hija, El Ex Vice y la Ex Ministra de salud . Otra persona no identificada. La esposa del Vice Claudia y Alba salieron de #BOLIVIA con anterioridad. @AristeguiOnline @ElUniversalDF @jcvelizmorejon pic.twitter.com/KbU4pPI7HX

— Samy Schwartz (@samyschwartz) November 12, 2019