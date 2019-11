Canciller del expresidente Evo Morales aterriza en Nicaragua «en recorrido por varios países»

En medio de la desbandada de funcionarios del régimen del expresidente Evo Morales, quien renunció al cargo tras las protestas en su contra por el fraude electoral que estaba perpetrando en Bolivia, apareció en Nicaragua su ahora ex canciller Diego Pary Rodríguez.

La vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, celebró el aterrizaje en Nicaragua del exdiplomático boliviano, quien según fuentes periodísticas de La Paz, Bolivia, huyó de Sudamérica junto a su familia y se sospechaba allá que aparecería por Caracas.

Lea también: Incertidumbre y caos en Bolivia tras la renuncia de Evo Morales

La dictadora Murillo dijo que su régimen y sus fanáticos «se sienten contentos y orgullosos de recibir (…) al canciller del invicto pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, compañero Diego Pary Rodríguez, quien nos visita como parte de un recorrido por distintos países».

Murillo sigue molesta por la derrota política de Evo

Sin diluir su rabia por las protestas sociales que obligaron a Morales a renunciar tras querer perpetrar el fraude electoral, Murillo se desató en elogios y lisonjas al exfuncionario diplomático, mientras fustigaba con odio a los manifestantes bolivianos que se opusieron al fraude electoral.

«A quien recibimos con cariño creciente, con admiración para ese valiente pueblo, en total repudio y rechazo a la intervención política, foránea y a la confluencia del fascismo y el racismo que autodenominándose cívicos, como aquí, han propiciado, ejecutado y consumado brutalidades, crímenes de odio, con patrones y guiones de destrucción, de negación de todos los derechos, ejecutado, propiciado, ejecutado y consumado un golpe de estado que ayer fue denunciado en la OEA por nuestra misión, nuestra delegación, junto a otros países de nuestra América caribeña», despotricó.

El funcionario no ha sido presentado en público y de acuerdo a las versiones de medios bolivianos, no anda en ninguna «gira de países», sino buscando asilo político porque no alcanzó en el avión en que huyó Morales a México.