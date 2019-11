El grupo de jugadores que buscará recomponer el camino de la Azul y Blanco en la Liga B de Naciones —enfrenta a San Vicente este viernes a la 1:00 p.m.— podría ser mejorado fácilmente. El seleccionador nacional dejó a un grupo importante fuera por diferentes razones: lesiones, falta de apertura para observarlos y tomarlos en cuenta, o castigo porque no están al máximo de sus capacidades.

Puede interesarte: Un futbolista nicaragüense que juega en Bolivia relata cómo ha vivido la revuelta social

Una alineación competitiva, o que podrían ser cambios que inspiren la misma confianza que los actuales suplentes de la Azul y Blanco, la integran los siguientes futbolistas: Henry Maradiaga; Jason Ingram, Luis Fernando Copete, Oscar López, Francisco Paz; Jason Coronel, Marlon López; Abner Acuña, Luis Alfredo López, Nahúm Peralta y Luis Fernando Coronel.

Maradiaga y Oscar quedaron fuera desde la goleada contra Surinam. Copete sigue sin ser tomado en cuenta porque al DT no le gustó como lució en Copa Oro y no le levanta el castigo sobre él. Ingram quizás no vuelva a ser convocado, porque no quiso entrar los últimos minutos del partido contra Dominica en octubre.

También lea: 74 mil dólares en gastos y 18 horas de viaje: El costoso viaje de la Azul y Blanco hasta San Vicente y las Granadinas

Paz nunca ha sido convocado en la era Duarte, pero responde en el Real Estelí. Otro jugador que podría ocupar su puesto es Erick Mendoza, del Managua FC, quien tuvo una convocatoria. Los hermanos Coronel fueron convocados al inicio y el técnico no volvió a darle una oportunidad. Marlon parece que tampoco estará en la Selección, mientras esté Duarte, porque fue sacado por indisciplina y el seleccionador no lo ha perdonado como a Carlos Montenegro y Carlos Chavarría.

Acuña y Luis Alfredo son dos jugadores encaradores por las bandas que han estado convocados en otros juegos, pero estos fueron descartados de la final. Un caso especial es Nahúm Peralta. El esteliano merece una oportunidad, como la tuvo Henry García. En el Managua elevó su nivel de juego, reflejado en el terreno durante la Liga Concacaf. Aún Duarte no lo toma en cuenta. Quizás más adelante eche mano de cualquiera de ellos para compactar la Selección.

Aún hay más

En este grupo no se incluyen a los actuales seleccionados que están lesionados: Juan Barrera, Carlos Montenegro, Josué Quijano y Renato Punyed. Tampoco a Armando Goufas, que está en el equipo pero no fue convocado, al igual que Ulises Rayo. No se tomó en cuenta a Jason Casco, porque desde que se lesionó no volvió a ser el mismo jugador y al parecer perdió el interés por la Selección.

Además existe una lista de jugadores que podrían aportar y no se les ha dado ninguna oportunidad de ser observados: el volante de padres nicaragüenses, Josué Quedo, que juega en Carmelita tica de Segunda; el lateral de padres nicas Jessie Ruiz, quien milita en Jicaral tico de Primera; el lateral José Carrión (Atlantas, Lituania); Henry Niño; Marvin Fletes; Leslie Sevilla; Tulio López; Mike Cruz; Wesner de Trinidad y Ricardo Rivas.