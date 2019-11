René Alvarado se marcha este domingo a su cita por el título mundial de las 130 libras: «Tengo el peso controlado»

René Alvarado no ha hecho yoga, pero está tan relajado que no ha necesitado de nada más que su confianza y una preparación sacrificada que le ha hecho llorar hasta el alma. No obstante, alcanzar el objetivo es lo que le importe, no se mide en el viacrucis que ha pasado. Él sabe que sin sudar sangre difícilmente golpeará la mesa del campeón Andrew Cancio el próximo 23 de noviembre cuando pelee por el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de las 130 libras.

El estado en el que se encuentra Alvarado es contagioso. Irradia todos los colores del arcoíris. No es el típico boxeador que está agonizando por marcar una categoría, sino que si sufrió fue entrenando para conseguir fortaleza en sus nudillos. El Gemelo se prepara para partir este domingo 17 de noviembre a las 12:15 por Avianca. Su destino será Los Ángeles y luego se moverá a Coachella, California, en donde será el combate de su vida.

Te puede interesar: La confesión más emotiva del boxeo: «Aquí está su campeón»

«Estoy en el peso. Antes cuando peleaba en 126 libras me costaba un poco, ahora ya no. He estado comiendo normal pero muy balanceado. El plan que hemos trazado con mi entrenador es irme en 131 o 132 libras, porque durante el viaje uno normalmente come un poco y llegando pretendo estar en 133 o 134 máximo, esas libritas las bajo sin ningún problema durante la semana», explicó Alvarado.

«Me da un poco de buena sensación saber que se acerca el combate. Dios me ayudará a traer ese título para Nicaragua. Acá ya he hecho lo humanamente posible en el gimnasio. Solo me falta el entrenamiento de este jueves, luego el viernes por la tarde y cierro el sábado en la mañana», señaló.

El Gemelo peleará en una fecha histórica para el boxeo nicaragüense. El 23 de noviembre de 1974 Alexis Argüello le dio la primera corona al país, noqueando a Rubén «el Púas» Olivares. Han pasado 45 años desde ese momento y Alvarado tratará de emular al Flaco Explosivo.