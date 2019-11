El tercer espacio y la salud de nuestras ciudades

Los investigadores dicen que en los pueblos donde los habitantes salen, pasean, se encuentran, cuidan su huerto y conversan con sus vecinos son más felices y viven más. Está demostrado que los índices de longevidad son mayores en los lugares en los que se producen más encuentros sociales, eso nos lleva a una primera conclusión: se trata de convertir nuestras ciudades en nuestros antiguos pueblos.

Si analizamos las ciudades, una ciudad es imposible entenderla sin reflexionar sobre la intensidad de las relaciones que es capaz de generar. El crecimiento imparable y cada vez más acelerado de las ciudades hace que el foco en su correcto modelo de crecimiento sea más importante que nunca.

Esta preocupación está en todos los debates, tanto es así que UN Habitat tienen como Objetivo #11 de sus ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) uno relacionado con el correcto crecimiento de las ciudades: “Ciudades y comunidades sostenibles”

Hoy en día más de la mitad de la población mundial vive hoy en zonas urbanas y éstas solo ocupan en superficie un 3 por ciento de la superficie de la tierra. En 2050, esto significará que las ciudades serán el hogar de más de dos tercios de la humanidad (6,000 millones de personas).

Sumado a que este rápido crecimiento ha traído un incremento exponencial de las “mega urbes”, donde los barrios marginales ocupan grandes extensiones, por lo que se ha convertido en un problema de todos. En muchos de estos rápidos desarrollos se ha ido perdiendo el concepto de comunidad o comunidades. Recuperarlas, o hasta en muchos casos crearlas de cero es la clave. Y ahí es donde aparecen esos espacios colectivos que se llaman “terceros espacios”.

Son espacios intersticiales donde se crea el confort mental, sentido de pertenencia y la ansiada vida en comunidad, y ahora son un valor en auge.

Empecemos por analizar de donde viene el término, en el ámbito científico se llama tercer espacio al espacio intercelular, ese que se encuentra entre las células. La calidad y composición de ese tercer espacio nos puede dar muchos datos de la salud de nuestro cuerpo entre otras cosas. En el ámbito inmobiliario y de ciudad, también nos da índices de la “salud” de ambos.

Este tercer espacio, no es ni público ni privado, forma parte de nuestra vida urbana y nos hace sentir como en casa. En este espacio pasan cosas y se genera interacción social.

Analicemos los que conocemos. Los hay creados por los vecinos (High Line de Nueva York), creados por empresas (gran éxito de las cafeterías Starbucks fue ese, que consiguen hacerte sentir como en casa), creados por la administración pública (Matadero en Madrid se define como espacio de co-creación urbana), los hay efímeros en todas las ciudades (festivales de música, ferias gastronómicas, conciertos, …en espacios públicos). Todos suman y todos son necesarios.

También podemos ver empresas que están creando modelos de negocio que han entendido esa necesidad de la sociedad y basan su modelo de negocio en este tercer espacio o espacio colectivo con gran éxito: como The Collective la cual está liderando el mundo del coliving con por ejemplo un edificio en Londres con más de 500 personas viviendo y frases como “la solución perfecta para no sentirte solo a tu llegada a la ciudad”.

Estamos ante una solución para un gran reto inmobiliario: nuestras ciudades, grandes y complejas, demandan soluciones a escala humana que parecen sencillas pero que no lo son tanto ¿Sabremos hacerlo?

*Codirectora del Master in Real Estate Development en IE School of Architecture and Design.