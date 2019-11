Régimen de Daniel Ortega buscaría evitar mayor descontento social por alzas y por eso oculta ahora la inflación, consideran analistas

Tras dos meses sin conocer el comportamiento de la inflación y la canasta de bienes y servicios en Nicaragua, analista consideran que puede haber una fuerte alza en los precios y que el régimen de Daniel Ortega para evitar mayor descontento social dejó de publicar estos indicadores.

“No publicar esta información, indica que los precios están aumentado, no solo por el deslizamiento de la moneda, sino también por la reforma fiscal, pero saben que decirlo no es bueno, que la población se entere que cada mes viene aumentado la canasta de bienes y servicios no es una buena noticia, cuando está congelado el salario mínimo, entonces la única estrategia que les queda al gobierno es no publicar nada, porque no les conviene que haya una mayor inconformidad social”, explicó el sociólogo Cirilo Otero.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) decidió suspender la publicación sobre la evolución de la inflación en Nicaragua y la canasta de bienes y servicio, cuando ambos indicadores habían rebasado el comportamiento del año pasado.

Los precios de los bienes y servicios en el mercado nacional ya había superado el 4 por ciento hasta agosto, por encima del 3.89 por ciento acumulado en todo el 2018.

En el caso de la cesta familiar, desde agosto el BCN dejó de publicar los precios promedios de cada producto. Cabe destacar que desde la reforma fiscal la canasta venía aumentando cada mes, ya que algunos productos perdieron algún tipo de exoneración o exención.

De igual forma el comportamiento de la inflación se mantiene en sigilo desde septiembre, pese a que el calendario de publicaciones del BCN detalla que hasta noviembre se debería ya conocer la inflación de octubre.

“Lo que hacen las familias es disminuir la cantidad de productos o de bienes que consumen diariamente, para poder completar con lo que presupuestan mensualmente, porque hay una inflación silenciosa, vos sentís que los productos van aumentado de precio, aunque no publiquen estos datos», sostuvo Otero.

Importantes para la toma de decisiones

El economista y catedrático Luis Murillo por su lado expresó que estos indicadores son importante para la toma de decisiones entre los agentes económicos y los mismos hogares, por lo tanto su rezago se convierte en un problema, al igual que otros varios indicadores que están ocultos.

“Juegan un papel importante para la toma de decisiones, porque tanto la canasta básica como la inflación son claves para la inversión y el consumo, entonces cuando se tiene información rezagada o parcial, se crea expectativas negativas y puede contribuir a un proceso de especulación, si se quiere reactivar la actividad económica lo primero que se tiene que hacer es publicar las estadísticas para luego tomar las decisiones adecuadas”, sostuvo Murillo.

En esa misma se pronunció Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), quien manifestó que no publicar estos indicadores genera mayor incertidumbre.

“El gobierno ha sacado de la calle dinero, y al sacar dinero de la calle, eso ha forzada a que la inflación sea moderada, sin embargo si han logrado mantener la inflación controlada ¿por qué no publican las estadísticas? Eso solo genera incertidumbre en la población, en el pequeño y gran empresario, todos necesitamos esa información”, enfatizó Jacoby

Canasta básica venía incrementando

En julio la cesta familiar por primera vez superó los 14,000 córdobas, luego que en cuatro meses se incrementar 670 córdobas, donde la mayoría de los productos se movió al alza.

Y aunque el BCN en septiembre ya tenía los datos sobre la evolución de la cesta familiar en agosto, porque es hasta ese mes que se tiene la inflación, decidió desistir de publicar el desagregado de la canasta básica.

Otros indicadores rezagados

De esta manera, estos dos indicadores claves para evaluar el deterioro de los salarios se sumó a otros informes estadísticos que permanecen desactualizados desde hace varios meses.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) ha venido denunciando que «el Estado de Nicaragua, ha limitado la publicación de informes, datos y estudios económicos y sociales. Además, la escasa información oficial disponible tiene rezagos, lo que dificulta el seguimiento de la situación socioeconómica, incidiendo negativamente en las expectativas de los consumidores e inversionistas».

Los indicadores con mayor rezagos son los de turismo, con 331 días. Ahora se suman la inflación, que lleva cerca de cien día de atrasos. También están sin conocerse datos como el Índice Mensual de la Actividad Económica, que lleva como nueve meses de atrasos.

Hay retrasos en indicadores de finanzas públicas, salarios mínimos promedio, empleo: afiliados al INSS y Gobierno Central, indicadores productivos, informe de Comercio exterior e indicadores monetarios, según un monitoreo de Funides.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) reclamó al Gobierno en un reciente comunicado la publicación de la información económica, lo que hace temer que la situación no anda bien como quiere hacer entender el discurso oficialista.

“Los datos económicos relevantes -algunos de los cuales no se dan a conocer públicamente- evidencia que el país enfrenta su mayor crisis económica”, dijo en su comunicado Cosep.

Este apagón estadístico no tiene precedente en los últimos 10 años, cuya política se está imponiendo bajo la administración del presidente del BCN, Ovidio Reyes, quien también ha cerrado desde hace varios años las puertas a las conferencias a los medios independientes para evitar cuestionamientos sobre el desempeño de la economía.