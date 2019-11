“En Chile torturan, violan y matan”, el mensaje que se escribió en los senos Mon Laferte para la alfombra de los Latin Grammy

La chilena Norma Monserrat Bustamante Laferte, conocida musicalmente como Mon Laferte, mostró sus senos este jueves durante la alfombra roja de los Latin Grammy, en protesta por los crímenes y violaciones cometidos en Chile.

«En Chile torturan, violan y matan», escribió la artista chilena en medio de sus senos descubiertos, acción que llamó la atención por la forma poco convencional de protestar viniendo de un artista.

Durante la ceremonia de los Latin Grammy, Mon Laferte interpretó La Paga, en homenaje a Juanes despúes de haber sido elegido como «Persona del Año 2019».

Posteriormente la artista chilena fue galardonada en la categoría de «Mejor Álbum de Música Alternativa».

Cuando recibió el galardón, Mon Laferte habló de la crisis que invade a su país. «Esto es para Chile», señaló.

Posteriormente la artista chilena leyó una décima de la cantora chilena La Chinganera, dedicado a la lucha del pueblo chileno en busca de la democracia. «Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia», culminó.