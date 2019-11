«Impeachment» a Trump: 6 preguntas básicas para entender la histórica investigación para el juicio político contra el presidente de EE.UU.

En medio de una gran expectación y ante cientos de periodistas, este miércoles comenzaron las primeras audiencias públicas de la investigación que podría acabar con la destitución de Donald Trump.

Son las primeras audiencias para un juicio político a un presidente de Estados Unidos en las últimas dos décadas, centrado en este caso en aclarar si Trump buscó o no ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en 2020.

Con las primeras declaraciones de testigos retransmitidas en directo desde el Congreso, la investigación entró este miércoles en una fase crucial.

Pero lo cierto es que el proceso aún está en una etapa temprana y todavía quedan semanas para determinar si el mandatario acabará o no enfrentándose a un «impeachment«.

En BBC Mundo respondemos algunas de las preguntas básicas para entender este proceso y su importancia histórica en la política estadounidense.

Trump está acusado de presionar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas, Joe Biden, y su hijo Hunter.

Hunter trabajó para una empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de EE.UU.

Pedir ayuda a entidades extranjeras para ganar una elección estadounidense es completamente ilegal.

En el centro de la historia está la queja de un denunciante, un funcionario de inteligencia no identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica del pasado 25 de julio entre Trump y Zelensky.

Una transcripción de la llamada reveló que Trump había instado al presidente Zelensky a investigar acusaciones contra Joe y Hunter Biden.

La llamada tuvo lugar poco después de que Trump bloqueara millones de dólares en ayuda militar estadounidense destinada a Ucrania.

Bill Taylor, embajador de EE.UU. en Ucrania y uno de los dos primeros testigos en declarar este miércoles, aseguró con anterioridad que Trump había dejado claro que la liberación de las ayudas estaba condicionada a que Biden fuera investigado. La Casa Blanca lo niega.

Trump niega haber utilizado la ayuda militar estadounidense como moneda de cambio con Zelensky y ha insistido reiteradamente en que su llamada al líder de Ucrania fue «perfecta«.

Califica la investigación para el juicio político como una «caza de brujas» por parte de sus rivales los demócratas y algunos medios de comunicación.

«Es todo muy simple. Están intentando detenerme porque estoy luchando por ustedes», dijo Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter este miércoles.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe

— The White House (@WhiteHouse) November 13, 2019