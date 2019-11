Hugo Carvajal: la fuga en España del exjefe de inteligencia venezolano que EE.UU. considera «vergonzosa»

«Está en búsqueda y estamos intentando localizarlo».

La Policía Nacional española le confirmó a BBC Mundo que Hugo Armando Carvajal, exjefe de inteligencia de Venezuela, desapareció en el país poco después de que un tribunal español aprobara una solicitud de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Fuentes judiciales les corroboraron a las agencias EFE y AFP que la policía había ido a su casa en Madrid después de la decisión judicial el pasado viernes, pero no pudo encontrarlo.

Carvajal, de 59 años, fue detenido en España el 12 de abril tras una orden de arresto de Estados Unidos, que le acusa de querer introducir cocaína en el país con ayuda de la cúpula de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El pasado mes de septiembre los tribunales españoles habían denegado la entrega y lo dejaron en libertad, al considerar que EE.UU. la pedía «por una motivación política», dada su condición de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana.

Sin embargo, la Fiscalía recurrió esta primera decisión y la Audiencia Nacional española decidió finalmente el viernes pasado aceptar la extradición.

«Bastante vergonzosa»

Estados Unidos se mostró muy crítico con el gobierno español ante lo ocurrido.

«La fuga de Carvajal es bastante vergonzosa, por supuesto, para el gobierno español», dijo este miércoles Elliott Abrams, enviado de Washington para Venezuela.

Abrams indicó que después de una decisión inicial «incomprensible» en contra de la extradición de Carvajal a EE.UU., la Justicia autorizó esa medida.

«Fueron a su casa y ¡ah, qué sorpresa! No estaba allí», relató el alto cargo estadounidense.

«Esperamos que la policía española lo localice, lo arreste y lo extradite a Estados Unidos«, agregó.

De chavista a seguidor de Guaidó

Carvajal alegó ante la Justicia española que la petición de EE.UU. carecía de fundamento y respondía a motivaciones políticas.

«En la justicia de Estados Unidos no confío: el solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco», dijo Carvajal ante los tribunales españoles el pasado mes de septiembre.

El exjefe de inteligencia de Venezuela dijo que se sentía perseguido tanto en EE.UU., como en Venezuela por el presidente Maduro. «Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz», aseguró.

Carvajal era un aliado cercano del fallecido líder socialista de Venezuela Hugo Chávez, pero luego se posicionó en contra de su sucesor, Nicolás Maduro.

Recientemente se declaró seguidor del dirigente opositor Juan Guaidó, quien en enero pasado se declaró presidente encargado de Venezuela y es reconocido como tal por medio centenar de países.