Embajador de Alemania en Nicaragua: «Pensamos que cuando hay una crisis, que esta se resuelva con medios pacíficos»

El embajador de Alemania en Nicaragua, Christoph Bundscherer, antes de referirse en esta entrevista sobre la crisis sociopolítica que enfrenta el país, desde abril 2018, aclara que «no es la tarea de la embajada de Alemania cambiar la situación sociopolítica de otros países», no obstante, señaló que el pensamiento de su Gobierno, cuando hay situaciones de conflicto, es que estos deben resolverse «con medios pacíficos».

Las declaraciones de Bundscherer se dieron durante la octava entrega del premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, en las instalaciones de la residencia alemana, que cada año entregan la embajada de Alemania y Francia a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Lea También: Embajador de Alemania: La razón debe garantizar la paz y la libertad

Bundscherer, que presentó sus cartas credenciales como embajador de Alemania en agosto pasado, es doctor en Derecho y tiene 30 años de experiencia diplomática, particularmente en América del Sur, y en temas de desarme y ayuda humanitaria.

En esta entrevista con La Prensa el embajador se refiere a la importancia de la promoción de los derechos humanos, las gestiones que han hecho en su defensa y los discursos negativos que han recibido del régimen de Daniel Ortega, los cuales aseguró los tomó por «sorpresa» y «no todo lo que fue hablado, tiene todo el apoyo de nosotros».

¿Cuál es el trabajo que han venido realizando en pro de la defensa de los derechos humanos, especialmente, en Nicaragua?

La defensa de los derechos humanos es una tarea global no solamente en Nicaragua, también, dentro mi propio país tenemos mucho por hacer para mejorar los derechos humanos. El Gobierno (Alemania), en este sentido, para mejorar los derechos humanos en casa y en otros países está apoyando financieramente el trabajo de diferentes organizaciones para la defensa de los derechos humanos. Tenemos proyectos en diferentes áreas, es un trabajo que hacemos en mucho países y, como he dicho, en nuestro propio país, apoyamos ONG que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

¿Por qué enfocar el premio Franco-Alemán de Derechos Humanos, en esta ocasión, en las personas LGTBIQ? ¿Cuál es la necesidad que ustedes identificaron?

Nosotros hemos notado que hay muchas áreas donde vale la pena apoyar a organizaciones de defensa de derechos humanos. Puede ser de la comunidad LGBT, puede ser una organización que trabaja contra la violencia hacia las mujeres, o en favor de niños discapacitados. Hay muchas formas en como se puede defender los derechos humanos, este año nos convenció el trabajo que ha hecho esta organización que defiende los derechos de las personas LGTB.

Lea También: Red de Desarrollo Sostenible gana premio Franco-Alemán de Derechos Humanos

¿Qué tan fácil ha sido, en el último año, muy puntualmente, ejercer su función diplomática en este contexto de crisis sociopolítica?

Antes de todo hay que decir que no es la tarea de la embajada de Alemania cambiar la situación sociopolítica de otros países. Nosotros lo que hacemos es mantener contactos estrechos con todos los sectores de la sociedad, tenemos contacto con el Gobierno, con partidos políticos del mismo Gobierno, de la oposición, con oenegés. Unos más cerca del Gobierno, otros más cerca de la oposición, pero lo que hacemos es informarnos a nosotros para informar a nuestro Gobierno. Sin embargo, nosotros también pensamos que cuando hay una crisis, que esta crisis se resuelva con medios pacíficos. A veces, claro, estamos hablando con todas las partes involucradas, abogando en pro de diálogo, de soluciones pacíficas en casos de los conflictos en Nicaragua y también en otros países.

Usted me indica que como Embajada informan a sus Gobiernos lo que sucede en el país y, recientemente, hemos visto ciertos ataques en discursos del Gobierno, muy puntualmente, contra la Unión Europea de la que ustedes también son parte ¿Cómo se reciben ese tipo de mensajes que también ustedes tienen que hacer llegar?

Realmente, nosotros hemos recibido unos mensajes que nos sorprendieron un poco y nosotros continuamos en el diálogo con el Gobierno. Este mismo Gobierno que nos pasó este mensaje, el Gobierno sabe que no estamos de acuerdo en todas las áreas. Lo que usted está mencionando, probablemente, está hablando del discurso del Gobierno el día 16 de octubre y no todo lo que fue hablado tiene todo el apoyo de nosotros, por supuesto, pero esto es normal entre gobiernos, entre pueblos, entre naciones, las opiniones son diferentes. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos una diferencia de opiniones no lo comunicamos en público, por eso con usted no digo todo, pero nosotros tenemos un canal muy cercano con el Gobierno, con la oposición, pero no siempre en público.