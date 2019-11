El dominicano Pedro Ciriaco sobrevivió seis años en las Grandes Ligas haciendo las cosas pequeñas del juego, como defensor sustituto en cualquier posición del cuadro interior, corredor emergente y apariciones ocasionales de titular en el lineup. Sabe lo que es batallar por lo que quiere y a sus 34 años de edad todavía tiene algo de combustible en el tanque para recorrer un trecho más en el beisbol.

Ciriaco es una de las contrataciones más importantes de esta temporada en la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua. Los Gigantes de Rivas lograron atraparlo y será el segunda base y cuarto bate del equipo.

Lea además: Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua cruza la barrera de 400 jugadores extranjeros en su historia

En este circuito que tiene pocas figuras de impacto, Ciriaco, quien jugó 272 partidos en las Grandes Ligas entre 2010 y 2015 con Pittsburgh, Boston, San Diego, Kansas City y Atlanta, tiene muchas miradas encima y él lo sabe.

“Yo sé que las expectativas en mí son altas. Vengo a jugar el beisbol de la forma que lo conozco. Vengo a jugar fuerte, a hacer de todo un poco y sobre todo a tratar de ayudar a mi equipo”, apuntó Ciriaco, quien luce en buena condición física y asegura que desde que vino a trabajado duro para no deslucir aquí.

“Primero que todo deseo estar saludable y luego ayudar al equipo a que gane el campeonato para la ciudad de Rivas, que creo es el propósito de todos. Estoy listo para asumir el reto que me han dado, desde que vine he entrenado fuerte, todavía me falta conocer más del picheo, he hablado con varios compañeros y me han dado información, y también trataré de hacer los ajustes correspondientes”, señaló Ciriaco, quien lanzó un reto a los fanáticos.

“Mientras la temporada vaya fluyendo los fanáticos van a ver de lo que soy capaz, así que invito a los fanáticos que vayan a verme jugar”, advirtió el dominicano que jugó con Everth Cabrera en los Padres en 2013 y luego se encontró con Elmer Reyes en el equipo Triple A de los Bravos en 2015. Y justamente con ellos dos formará un infield de lujo de los Gigantes. Cabrera será el campo corto, con Reyes en la tercera y Ciriaco en el segundo costal.

Lea también: Arranca la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua

“Me ha gustado lo que he visto del equipo. Me parece muy organizado, en donde hay mucho respeto y se ve que cada jugador tiene un propósito y la meta es ser campeones”, sentenció el artillero que además de las Ligas Menores y las Grandes Ligas, también ha jugado en Japón y la liga invernal de su país.