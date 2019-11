Por qué Taylor Swift no podrá cantar sus grandes éxitos en la gala donde la reconocen como Artista de la Década

La guerra entre Taylor Swift y los propietarios de sus canciones ha llegado a un nuevo límite, despertando una ola de solidaridad de sus seguidores en las redes sociales.

La cantante estadounidense informó en Twitter que su actuación en la gala de los American Music Awards (AMA), donde sería galardonada como Artista de la Década, está en duda porque le han prohibido cantar sus propias canciones.

Swift dijo a sus seguidores que los managers musicales Scooter Braun y Scott Borchetta le impiden interpretar temas de sus discos anteriores, cuyos derechos pertenecen a estos dos hombres con los que la artista mantiene una disputa desde hace varios meses.

Swift dijo que también estaba en peligro de no realizarse un documental sobre su vida para Netflix, porque Braun y Borchetta prohíben re-grabar los temas o utilizarlos para el audiovisual.

La BBC ha contactado con Scooter Braun y Scott Borchetta para conocer su opinión.

Swift ha contado la reciente controversia en un largo post en Twitter, diciendo «no sé qué más hacer».

Don’t know what else to do pic.twitter.com/1uBrXwviTS

— Taylor Swift (@taylorswift13) November 14, 2019