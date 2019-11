Fanático orteguista agrede a periodista de LA PRENSA y destruye su celular durante una cobertura

Un fanático orteguista le arrebató y destruyó el teléfono celular a la periodista de LA PRENSA, Lidia López, que se encontraba realizando una transmisión en Facebook para este Diario sobre el asedio de la Policía Orteguista a la iglesia San Jerónimo de Masaya.

La agresión ocurrió en presencia de los decenas de oficiales que fueron desplegados para intimidar a los familiares de presos políticos que realizan una huelga de hambre indefinida para exigir su liberación; y no hicieron nada al respecto.

«Como pueden ver, este es el teléfono con el que estaba informando, y pues vino alguien, supongo un fanático orteguista. y me lo quebró, vean, ustedes están de testigos. La Policía nada, no se inmutó, no le dijo nada. Es lo peor. Este es un atentado más al periodismo independiente», dijo López a los otros periodistas.

López entrevistaba a los familiares de los reos políticos, al padre Edwin Román y a la abogada Yonarqui Martínez, cuando el hombre, que pasaba por el lugar, le botó el celular. La periodista mostró el estado en el que quedó su telefóno a otros periodistas independientes que también se encontraban realizando cobertura.

La Policía mantiene desde tempranas horas un fuerte despliegue en la iglesia San Miguel Arcángel donde se realiza la manifestación por los presos políticos. Fanáticos orteguistas también se colocaron en las cercanías de la iglesia para asediar a los pobladores e incluso a los periodistas. El grupo periodístico que daba cobertura tuvo que movilizarse del lugar debido a las amenazas de que les arrebatarán sus equipos.

El asedio contra el templo inició este jueves cuando los manifestantes iniciaron la huelga de hambre. Trece personas fueron detenidas después que le entregaran víveres, ya que el servicio de agua potable y energía eléctrica es fue suspendido de manera arbitraria.