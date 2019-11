Nicaragüenses exiliados realizan taller de autoempleo en Costa Rica

Desde enero de 2019 Jopsan Espinoza tiene el permiso de trabajo en Costa Rica. Sin embargo no ha conseguido empleo formal. “Cuesta para un nicaragüense”, zanja este joven que revisa ofertas en internet cada semana y ha llevado su currículum a varias organizaciones, sin obtener resultados.

Su situación se repite en miles de exiliados que huyeron de la represión del régimen orteguista, pero hoy espera identificar la forma de capitalizar saber de barismo y sastrería en un taller sobre autoempleo que tres jóvenes -dos de ellos también exiliados- imparten en San José para las personas que son parte de ese éxodo y que enfrentan dificultades para comer y garantizar un techo donde vivir.

El activista Yaser Morazán es uno de los facilitadores del taller que, según él, busca la manera de “inspirar, informar y facilitar oportunidades” para el autoempleo en los nicaragüenses que huyeron de la violencia instaurada por el orteguismo y que ahora sobreviven en el país vecino del sur.

“Una característica de estos exiliados es que como no lo hicieron por temas económicos, no venían con el chip de venir a trabajar. No se están animando a expandirse con sus capacidades y lo que hacen a veces es que se terminan regresando a Nicaragua, a vivir en el anonimato o terminan apresados”, explica Morazán.

Apoyo de la diáspora nicaragüense

El taller donde Espinoza hoy participa y le sirve para pensar en la manera de generar ingresos a partir de sus capacidades, se realiza con el apoyo de la diáspora nicaragüense, principalmente la radicada en Estados Unidos. Su metodología se divide en la parte emocional y congnitiva, y después la empresarial, brindando contacto de organizaciones que pueden ser de apoyo para el autoempleo.

“También es importante reconocer nuestras habilidades y por eso vamos a hacer un FODA (herramienta para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), porque a veces lo utilizás en la parte empresarial pero no en la personal y en realidad te sirve mucho. Uno siempre sabe todo lo malo de uno mismo, pero nunca decís las cosas buenas”, indica Leana Icabalceta, expositora en el taller y exiliada nicaragüense.

Permiso de trabajo no es garantía

Para mayo de 2019, fecha en que se presentó el Plan de Respuesta Inmediata para personas solicitantes de refugio en Costa Rica, cifras oficiales indicaron que 55,500 nicaragüenses solicitaron refugio, revelando que es el país donde más se concentra el desplazamiento forzado en el contexto de la crisis sociopolítica de Nicaragua.

En el mismo documento se identifica como problema el tiempo de espera para la obtención del permiso de trabajo y, por ello se plantea simplificar el procedimiento; no obstante existe la realidad, que no aparece en el Plan de Respuesta, y es la dificultad para ser empleado formalmente.

“El taller surge de la necesidad inmediata, no de mediano ni largo plazo”, aclara Johanna Pravia, facilitadora del taller sobre autoempleo, al conocer a decenas de nicaragüenses que como Espinoza tiene el permiso de trabajo pero que no encuentra empleo en suelo tico.