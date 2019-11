Guerra, balas y muerte. La demencial campaña de terror de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua

En medio de la crisis que llevó a la renuncia al expresidente Evo Morales de Bolivia el pasado 10 de noviembre, tras el fallido intento de fraude electoral, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha entrado en una agresiva fase de amenazas y odio. Han amenazado con guerra, balazos y muerte a quienes le adversan en Nicaragua.

Empresarios, Iglesia Católica, medios de comunicación, políticos de oposición y excarcelados políticos, están bajo las violentas amenazas del orteguismo y sus fanáticos.

1. Amenaza a los empresarios

8 de noviembre: El dictador Daniel Ortega, en presencia del Ejército y la Policía Orteguista en plaza llena de fanáticos, amenaza con quebrar a las empresas privadas: «Dicen que están quebrando algunos, ¡pues que quiebren! Siempre están quebrando, ¿por qué? Porque quieren ganar más de lo que ganaban antes de tratar de destruir al país y provocarle un enorme daño a la economía. Ellos son los únicos responsables… ¿Cuántas empresas han quebrado en el mundo capitalista? Grandes empresas, enormes bancos han quebrado en el mundo capitalista, grandes quiebras que conmovieron la economía en el mundo, pero luego volvieron ellos a recomponerse, ¿por qué?, porque se rigen por las leyes.

2. «Los revolucionarios estamos armados»

11 de noviembre: Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador, amenazó y ofendió al pueblo de Nicaragua desde las redes sociales: «Aquí los revolucionarios estamos armados (Policía, Ejército y pueblo organizado) y si algo sabemos hacer los sandinistas es vencer, con nuestra vanguardia al frente. A los puchos de m… más les vale no enredarse».

3. «No vamos a permitit que jueguen con nuestro país»

11 de noviembre: Gustavo Porras, presidente sin facultades de la Asamblea Nacional de Nicaragua y sancionado por Estados Unidos por violación de derechos humanos, en presencia de sindicalistas orteguistas: «No nos podemos quedar aquí. Por eso está reunión, porque hemos acordado convocar a todos las fuerzas de la revolución a tensar al máximo nuestra fuerzas, a movilizarnos, a mantenernos movilizados, a estar pendiente de cualquier acción del enemigo. Si aquí nosotros no actuamos, ellos quisieran actuar ahorita como en Bolivia».Estamos reunidos para que sepan los peleles que estamos todos unidos y que nosotros no vamos a permitir que jueguen con nuestro país y con las conquistas alcanzadas», expresó Porras.

4. Parapolicías amenazan con aniquilación

13 de noviembre: Grupo Parapolicial Frente Norte Carlos Fonseca Amador, Estelí, con vestimentas militares y pasamontañas a plena luz del día: “No vamos a permitir que nuestras conquistas que hemos alcanzado por la buena dirección de nuestro gobierno, que dirige nuestro presidente comandante Daniel Ortega, sean arrebatadas. Estamos alertas ante cualquier acción golpista para aniquilarlos totalmente. Si levantan la mano, se las bajaremos».

5. «La libertad no se conquista con flores, sino a balazos»

13 de noviembre: Juan Carlos Ortega Murillo, acompañado por unas seis personas y al menos cuatro patrullas policiales, de noche y con una manta frente al COSEP, visiblemente nervioso e inseguro leyó lo siguiente: «Condenamos su plan golpista, condenamos su fascismo, recordamos su somocismo, no lo olvidamos jamás, y ante esos nefastos principios, estamos listos para defendernos (…) La libertad no se conquista con flores, sino a balazos».

6. Murillo desata sus discursos de odio

Jueves 14 de noviembre: Rosario Murillo, vicepresidenta designada y sancionada por Estados Unidos por corrupción y violación de derechos humanos, ante empleados de los medios de comunicación de la dictadura: “Que no se atrevan a jugar como hicieron por un tiempito. Los miserables, que no se atrevan a jugar con la paz, que no se atrevan a jugar con el derecho de todos al bien para todos, que no se atrevan a jugar con la tranquilidad de las familias nicaragüenses, que no se atrevan a tocar este modelo de amor cristiano de convivencia armoniosa, de reconciliación, que no se atrevan a jugar con la paz”.

7. Daniel Ortega amenaza

Jueves 14 de noviembre: El dictador Daniel Ortega, señalado por el GIEI como responsable de crímenes de lesa humanidad en los sucesos de abril de 2018, dijo que de no mantenerse la confianza en la vía electoral «los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria». Ortega amenazó con guerra para evitar el destino del expresidente Evo Morales, que según él se ha tratado de «un golpe de Estado».

Esto fue lo que Ortega dijo la noche de este jueves: «Que se fijen bien lo que están haciendo los imperialistas de la tierra aquí en Bolivia. La señal que le están dando a América Latina, porque hemos apostado a la vía electoral, pero creo que lo de Bolivia es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral, de lo contrario los pueblos se sentirán con todo el derecho, la obligación, de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria».