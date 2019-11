Lluvia no deja completar juegos de la jornada inaugural de la Profesional

La jornada inaugural de la Liga de Beisbol Profesional de Nicaragua (LBPN) no dejó a un solo ganador, porque la lluvia se encargó de mantener todo en suspenso.

En León, hogar de los actuales campeones de la liga, los Leones, fue la ceremonia oficial de inauguración y los felinos iban por buen camino con ventaja de 5-2 sobre los Gigantes de Rivas, hasta que en el cierre del cuarto inning arreció la lluvia. Ya antes había brisado y se había suspendido el juego por espacio próximo a los 20 minutos.

Lea además: Ex bigleaguer Pedro Ciriaco sabe que tendrá muchos ojos sobre él en la Liga Profesional

Lo mismo pasó en Chinandega, en donde Bóer estaba adelante 1-0 por jonrón de Ronald Garth, más picheo de Jorge Bucardo, quien estaba superando en la colina al ex bigleaguer dominicano Atahualpa Severino. Garth es el máximo jonronero en la historia de la LBPN con 50 trancazos, en vista que el conectado este viernes no cuenta, porque se deberá reinicar el partido el próximo lunes, al no completarse las cinco entradas para hacerlo oficial.

Mientras tanto, en León, los Gigantes abrieron el juego con dos carreras, pero en el mismo cierre del primero inning los Leones anotaron cinco, demostrando que no será fácil bajarlos de la cima. Todo el ataque quedó ahí porque luego los abridores Manauris Báez (León) y Pedro Viola (Gigantes) tomaron el control de la situación.

Everth Cabrera recibió base por bolas como primer bateador del juego y llegó hasta el plato con un doblete de Darrell Campbell, quien luego pisó la registradora con un sencillo del debutante ex bigleaguer Pedro Ciriaco.

Ese inicio mostró el músculo que están llamados a enseñar los Gigantes en esta temporada, pero no contaban con que los Leones también tienen lo suyo.

En el cierre del primero después de un out, el dominicano Edgar Figueroa dio hit y Cabrera falló con un batazo caliente de Ofilio Castro al campo corto y las bases se llenaron con un golpe al cubano Adrián Moreno. Dwight Britton impulsó la primera con un batazo de escogencia por la tercera base y el prospecto nica de los Rangers, Melvin Novoa produjo la del empate 2-2 con un sencillo.

Con los costales repletos, Mark Joseph metió una línea a la raya del jardín izquierdo para limpiar las bases y dar la ventaja de 5-2 a los melenudos.

Lea también: Liga Profesional cruza barrera de los 400 extranjeros en la historia de 15 temporadas

No obstante, todos esos números quedarán en el olvido porque al no jugarse las cinco entradas no es un partido oficial. Al menos, quedó un buen sabor de boca entre los fanáticos felinos que vieron a su equipo batallar como de costumbre.

Este sábado se repiten los duelos, pero cambian de escenario. Los Leones se mueven a Rivas para visitar a los Gigantes, mientras que el Bóer a los Tigres en el Estadio Nacional Dennis Martínez. Ambos partidos inician a las 4:00 de la tarde.